A Sky Italia kommentátora, Carlo Vanzini többször is beszélt már arról, hogy a Ferrarinak még mindig nincsen bajnokságra esélyes versenyautója. Emiatt pedig szerinte csak elherdálják Charles Leclerc tehetségét, aki képes lenne Hamiltonnal és Verstappennel is felvenni a kesztyűt, ha olyan autó lenne alatta.

A csapatfőnök azonban nem hallgatta túl szívesen ezeket a szavakat, főleg nem azok után, hogy idén már jobb eredményekre képesek a tavalyinál. Binotto azt is kihangsúlyozta, hogy a barcelonai jó eredményük is csapatmunka volt, nem kizárólag Leclerc érdeme, még ha persze meg is dicsérte pilótáját, aki remekül vezetett.

„Ez nem igazán vet jó fényt az istállóra, mert szerintem mindenkin múlik a jó eredmény. Tavaly még leköröztek itt, szóval egyértelmű a fejlődés. A csapat erőfeszítéseit ettől függetlenül el kellene ismerni. Nem kizárólag a versenyzőkön múlik minden.”

Binotto persze nem ment el anélkül, hogy ne mondott volna néhány jó szót fiatal pilótájáról is, aki azért egy ideig képes volt tartani harmadik helyét, miután a rajtnál egy remek előzéssel maga mögé utasította Bottast.

„Charles remek az egy az egy elleni párharcokban. Jól kapta el a rajtot, és Bottas nem tudta őt megelőzni egy ideig. Mi azonban tudtuk, hogy nem vele versenyzünk.” Leclerc azért elmondta, hogy egy ideig bízott abban, hogy talán tartani tudják majd a finnt, és esetleg meglehet neki az idei első dobogója.

