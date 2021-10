Binotto csalódott: biztos dobogót kockáztattunk a győzelemért

A Ferrari egész hétvégén erős volt Törökországban, Carlos Sainz kissé csalódottan is vette tudomásul, hogy pont most kell a mezőny végéről rajtolnia, míg Leclerc Hamilton büntetése után a kiváló 3. rajtkockából várta a startot.

Leclerc pedig meg is tartotta a 3. helyét, és halvány esélye még a futamgyőzelemre is volt, amikor a Ferrari úgy látta, hogy kerékcsere nélkül is maguk mögött tudják majd tartani a korábban kiálló Valtteri Bottast.

„Tisztán hittünk abban, hogy győzhetünk, vagy ott lehetünk a dobogón” – kommentálta a Török Nagydíj eseményeit az olasz sajtónak a Maranellóban maradó Mattia Binotto. „Csalódottak vagyunk, mert tényleg hittünk ebben.”

„Bátor vállalás volt a részünkről, mert kényelmesen tartottuk a 3. helyünket, és a kockáztatásért egy 4. hellyel fizettünk végül. Bár a pályára harmadikként jött vissza (Leclerc, a kerékcseréjét követően), Perez megelőzött minket.”

Még több F1 hír: Pirelli: nem biztos, hogy Hamilton gumijai kibírták volna a verseny végéig

Az már a legkorábban kiálló Daniel Ricciardo kerékcseréje után is nyilvánvalóvá vált, hogy a száradó pályán nem várt módon szemcsésednek az interek, és kis időbe telik, mire elkezdenek betapadni, a szemcsésedéssel egész évben küzdő Ferrariban ülő Leclerc-nek pedig ez meg is pecsételte a futamát.

„Charles különösen szenvedett a hátsó gumik szemcsésedésével, és azonnal nyomnia kellett neki, ahogyan kijött a bokszból, mert ott érkezett mögötte Perez. A szemcsésedési fázis alatt sokat veszített – ez történt egyébként Hamiltonnal is” – mondta Binotto arról, miért veszítette el a 3. helyet Leclerc.

Az olasz mérnök pedig kifejezetten örült annak, hogy a Ferrari új hibrid rendszere, amit ezen a hétvégén Sainz is megkapott, segített a spanyolnak a vasárnapi felzárkózásában.

„Nagyon elégedett vagyok Carlos versenyével, kár a rossz kerékcseréért, anélkül még előrébb végezhetett volna. A motor jól működik, időmérőn és versenyen egyaránt, sokkal jobban tudnak előzni, mint eddig, és reméljük, ki tudják majd használni az új erőforrás jelentette előnyöket a szezon hátralévő versenyein is.”