Binotto: Büszkék vagyunk arra, hogy a Ferrarival egész Olaszországot képviseljük

A mai napon ünneplik Olaszországban az Olasz Köztársaság napját, amellyel az 1946-ban megalakult köztársaságot ünneplik. Mattia Binotto a La Gazetta dello Sportban írt egy cikket, amellyel meg akarta köszönni azt, hogy a Ferrarit, és Olaszországot képviselheti, különösen most, hogy a koronavírus-járvány után kezd újraindulni az élet az országban.

„A sport a szenvedélyünk, és számunkra, olaszoknak a mindennapi élet része. A sportnak az újraindulása nem csak a mi optimizmusunknak a jele, de egy nagyon fontos lépés a normalitás felé, különösen az utóbbi hónapok után, amelyek sokak számára igen nehezek, és fájdalmasak voltak, és a szokásainkat teljesen megváltoztatta.”

„Én szerencsés voltam, hogy a hosszú izolációt a családommal tölthettem, és képes voltam továbbra is dolgozni, igaz, otthonról. Számomra ez a szünet azt jelentette, hogy volt lehetőségem az életemben jelen lévő dolgok fontossági sorrendjét átértékelni. Rájöttem arra, hogy egyes dolgokat még kevesebb ráfordítással is meg lehet oldani.”

„A bezártság alatt az internetnek köszönhetően kapcsolatban maradhattunk a munkatársainkkal, és ebben a nagyon érzékeny időszakban is dolgozhattunk, ahol nagyon fontos döntéseket hoztunk, nem csak a csapatunk, de a sport egész életére hatással.”

„Nem volt egyszerű a közeli, és nem olyan távoli jövőről szóló bizonyos pontokról megegyezni, de a Ferrari nagy felelősséggel cselekedett, nem csak az ellenfelei, de a sport felé is, és a közös érdeket helyezte előtérbe az önös érdekekkel szemben.”

„A technológia, amit az elmúlt hetekben használtunk, azonban nem tudta felváltani az igazi kapcsolatot az emberekkel. Az egyik dolog, amit a legjobban hiányoltam, az annak a lehetősége, hogy személyesen beszéljek a kollégáimmal az irodámban, a tesztpadok mellett, a különböző részlegeken, nem pedig csak a legközelebbi munkatársaimmal egy képernyőn keresztül.”

„Az elmúlt hetekben lassan újraindult az élet Maranellóban, és bár a legtöbb ember továbbra is otthonról dolgozik, jó érzés látni őket, és továbbra is várom, hogy mindenkivel találkozhassak ismét.”

„A köztársaság születésének 74. évfordulóján szeretném megragadni az alkalmat, hogy elmondjam, mekkora támogatást jelentett a Ferrari az elmúlt időszakban, az egészségügyi szempontokat is figyelembe véve. Gondolok itt a „Back on track” kontaktkutató programra, vagy az FI5 lélegeztetőgépre, amelyet az Olasz Technológiai Intézettel közösen készítettünk el: Az #essereFerrari nem csak egy szlogen, de egy második családot is jelent.”

„Kicsit több, mint egy hónap múlva ismét a versenypályán leszünk. Július 2. lesz a versenyhétvége első napja, egy nagyon különleges szezon kezdete. Európai vesenyekkel kezdünk, szinte biztosan nézők nélkül, és nagyon szigorú egészségvédelmi intézkedések mellett.”

„Nagyon furcsa lesz, hogy a szurkolóink nem lehetnek ott a nézőtéren, de remek érzés, hogy hamarosan visszatérhetünk ahhoz, amit a legjobban szeretünk csinálni, és újra felordíthat a motorunk. Ma a köztársaságot ünnepeljük, és a Ferrari büszke arra, hogy az országunkat az egész világ előtt képviselhetjük.”

