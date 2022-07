Binotto büszke Sainzra, amiért legyőzte Verstappent a brit kvalifikáción

A Ferrari Silverstone-ban is megszerezte a pole-pozíciót, igaz mindezt most nem Charles Leclerc, hanem Carlos Sainz révén. A Ferrari spanyol pilótája kiválóan élt a lehetőséggel, melyet az olaszok csapatfőnöke, Mattia Binotto is értékel.

„Mindenki boldog Sainz miatt. Megérdemelte. Hosszú ideje dolgozott érte, és egy ideje már reménykedett benne. Silverstone-ban nehéz körülmények között szerezte meg a pole-t, szóval megérdemelte" - mondta Binotto a Sky olasz kiadásának.

A nehéz szezonkezdet után úgy tűnik, a madridi születésű versenyző egyre jobb formába lendül. „Egyre nagyobb az önbizalma ebben az autóban. Képes volt nyugodt maradni, és ez a nyugalom lehetővé tette számára, hogy a megfelelő időben fussa meg a legjobb körét” – folytatta Binotto.

Sainz alig több mint hét századmásodperces különbséggel tudta megverni Verstappent. „Max határozottan gyors és erős volt, a harmadik szabadedzésen is gyors volt, amikor még száraz volt. Max a kvalifikáción is gyorsnak bizonyult, de küzdöttünk és próbáltuk a legjobbat kihozni az autóból.”

Még több F1 hír: Ilyen időjárás várhat a mezőnyre a mai silverstone-i futam alatt!

„Versenyképesek voltunk, és ezek a körülmények bizonyítják, hogy az autónk száraz és nedves aszfalton is gyors” – mondta bizakodva a Ferrari csapatfőnöke.

Az 52 éves szakvezető szerint a Ferrari akár az első sort is megszerezhette volna, ha Charles Leclerc nem hibázik az utolsó körén. Binotto azonban mindenkinél jobban tudja, hogy a pontokat csak vasárnap osztják ki.

„Most a futamra koncentrálunk. Az lesz a hétvége legfontosabb része" – véli. A maranellói alakulat reméli, hogy megbízhatósági problémák nem merülnek fel Nagy-Britanniában, ahol a futamon is van esély arra, hogy elered az eső.

