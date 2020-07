Binotto: Bizonyos motorgyártók remekül kihasználták a leállás alatti lehetőségeket

A Ferrari teljesen új motort kellett, hogy fejlesszen 2020-ra, miután az FIA vizsgálata annyit kiderített, hogy valami nem volt szabályos a vörösök 2019-es erőforrásában, azonban annak szabálytalanságát nem tudták minden kétséget kizáróan bizonyítani.

A Ferrari ugyanakkor nem tudott kellő magyarázatot adni a motor működésének bizonyos részleteire, ezután született meg a sokak által kritizált megállapodás, amelynek keretein belül új motort kellett készíteniük 2020-ra.

A 2020-as autó egyelőre kiábrándító teljesítményéért nem csak az elhibázott aero csomag felel, de a motor is, amelyről a motorspecialista csapatfőnök, Mattia Binotto mondta el a The Race kérdésére, hogy ugyanaz az egység van az SF1000-ben, mint ami lett volna Ausztráliában is.

„Ugyanaz ez a motor, mint ami Ausztráliában is lett volna. Mint mondtam, mi különösen sokáig zártuk be a gyárunkat, ezért nagyon kevés időnk volt, hogy valamit is fejlesszünk, így semmit nem hoztunk magunkkal.”

„Az erőforrást be is fagyasztották a szezonra. Tudom, hogy más gyártók kihasználták a lehetőséget, és még többet fejlesztettek, dolgoztak, tisztában vagyunk ezzel. Ez is a játék része, ez is azoknak az áldozatoknak a része amelyeket elfogadtunk a kötelező leállások alatt, amelyekkel a sport érdekeit tartottuk szem előtt.”

Cyril Abiteboul, a Renault F1 Team csapatvezetője hasonlóan válaszolt erre a kérdésre:

„Az egyik korábbi válaszomban már beszéltem azokról az áldozatokról, amelyeket meg kellett hoznunk azért, hogy csökkenteni tudjuk ennek a válságnak a mélyreható problémáit, és itt beszélünk a végső pénzalap jelentős csökkentéséről is.”

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

„Folyamatosan kapcsolatban vagyunk olyan szponzorainkkal is, akik bár hűségesek, meg van a maguk problémája az ő ágazataikban. Ezért kellett komoly döntéseket meghoznunk, és az egyik ilyen döntés volt a motorfejlesztések leállítása.”

„A következő lépésre fogjuk ezt az energiát fordítani, amelyről később fogunk még dönteni, de azt azért elmondhatom, hogy idén már tőlünk se számíthatnak motorfejlesztésekre.”

