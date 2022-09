Binotto beleállt az FIA-ba: elaludtak a monzai futam végén!

Hiába rajtolhatott a pole pozícióból Charles Leclerc Monzában, ezúttal is be kellett érnie a második hellyel, miközben Max Verstappen zsinórban ötödik futamgyőzelmét aratta és most már csoda kellene ahhoz, hogy ne legyen idén második alkalommal is világbajnok.

A címvédő egy büntetés miatt a hetedik rajtkockából várhatta a versenyt, de szinte pillanatok alatt átverekedte magát az előtte haladókon, majd üldözőbe vette Leclerc-t. A Ferrari egy bevállalós gumistratégiával igyekezett reagálni a Red Bull tempójára, ám úgy tűnt, Verstappen ezen a napon is ellenállhatatlan.

Daniel Ricciardo McLarenének meghibásodása viszont új esélyt adott a maranellóiaknak, hogy az utolsó körökben Leclerc és Verstappen friss lágy abroncsokon küzdjön meg a győzelemért. Azonban a safety car túl későn érkezett meg a pályára, ráadásul rossz helyre, a harmadik George Russell elé.

Emiatt a mezőny fontos perceket veszített, és végül össze sem tudott rázódni időben, hogy végül újraindulhasson a verseny, így a futam a biztonsági autó mögött ért véget, annak ellenére, hogy Ricciardo megállása a 46. körben történt, hét körrel a leintés előtt.

A késlekedésben szerepet játszott az is, hogy az ausztrál autója a Lesmo-1 és a Lesmo-2 közötti szakaszon állt meg, a közelben lévő daru pedig késve kezdte el az MCL36 mentését.

„Nem tudjuk, hogyan végződhetett volna a futam, mindenesetre kár ezért. Abu Dhabi után sok szó esett arról, hogyan lehetne felgyorsítani a dolgokat az ilyen szituációkban, meg kell próbálni arra törekedni, hogy minél hamarabb újra versenyezni lehessen“ - mondta a leintés után Mattia Binotto a Sky Sport F1-nek.

„Ezen a napon minden feltétel adott lett volna az újraindításhoz, nem értjük, miért vártak olyan sokáig a biztonsági autó beküldésével és aztán a mezőny összegyűjtésével. Semmi oka nem volt ennek a várakozásnak“ - fogalmazott a Ferrari csapatfőnöke.

„Az FIA-nál minden bizonnyal az igazak álmát aludták, nem álltak a helyzet magaslatán. Sok változás történt a versenyirányításban, de bizonyos helyzetekben még mindig túl lassúak és óvatosak. Ennél nagyobb sebességfokozatra kellene kapcsolni. A futamokat éles körülmények között kellene befejezni, nem a biztonsági autó mögött“ - szögezte le Binotto.

