Binotto: Az utcákon csak a mentőautók szirénáit hallani…

Olaszországot érinti az egyik legnagyobb mértékben a koronavírus-járvány, ami a Forma-1 szempontjából is egy jelentős helyszín, hiszen a Ferrari, az AlphaTauri és a Pirelli bázisa is Olaszországban található, illetve van Olasz Nagydíj is, ami évről évre Monzában kerül megrendezésre.

A Ferrari csapatfőnökét, Mattia Binottót a Sky Sports kérdezte meg arról, hogy hogyan érzi magát ő, és hogy hogy van a családja. Binotto pedig elmondta, hogy szerencsére ők jól vannak, viszont vannak kevésbé szerencsés emberek is…

„Jól vagyok, köszönöm a kérdést, én is, és a családom is. Az bizonyos, hogy mi szerencsésnek mondhatjuk magunkat, amiért jól vagyunk. Ezek az idők nagyon nehéz helyzetet teremtenek elő, és mindannyian tisztában vagyunk ezzel.”

„Részben én is érzem azoknak az embereknek a fájdalmát, akik nem annyira szerencsések, mint én. El kell mondjam, hogy itt, Észak-Olaszországban az utcákon csak a mentők szirénáit lehet hallani.”

„Ez furcsa és rossz érzéssel tölt el, és hogy ha te is, mint én, jó körülmények között vagy, akkor szerencsésnek mondhatod magad. A szituáció kezd romlani az Egyesült Királyságban is, szerintem ezzel is tisztában vagyunk.”

„Tehát ahogy Olaszországot, úgy az Egyesült Királyságot is komolyan érinti a vírus, és azt gondolom, meg kell próbálnunk erősnek maradni, ezek között a körülmények között ez az egyetlen dolog, amit tehetünk, illetve tényleg meg kell próbálnunk otthon maradni. Ennél többet nem tudunk tenni.”

