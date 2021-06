Binotto: „Az F1 még nem áll készen, hogy búcsút mondjon a szélcsatornáknak”

A sorozatban a szélcsatorna az egyik legfontosabb dolog, amit a csapatok használnak az autók tervezése és tesztelése során. Ez évtizedek óta így működik, de most már egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a költségcsökkentő intézkedések, ezért lehetséges, hogy hamarosan mégis le kell majd mondaniuk erről az eszközről.

Binotto viszont úgy véli, hogy a száguldó cirkusz még nem áll készen a szélcsatornák teljes betiltására. A jelenlegi hírek alapján 2030-tól érkezne ez a módosítás, a vörösök főnöke szerint addigra azonban már mindenki elfogadja majd, hogy a most még elengedhetetlen szélcsatornáknak menniük kell.

„A tiltás kapcsán csak a 2030-as év került szóba, annál hamarabbi időpont nem. Ez volt a felvetés. Addig tehát még sok idő van hátra. Úgy látom, hogy minden csapat nyitott arra, hogy megbeszéljük ezt a témát, és idővel el is fogjuk vélhetően fogadni.”

„Ugyanakkor a kérdés az, hogy felkészültünk már arra, hogy betiltsuk a szélcsatornát? Egyáltalán nem” – idézte Binotto szavait a RacingNews365.com. „Igazából mindig is a szimulációkról és a tesztelésről szólt mindent, ez pedig még most is fontos, legyen szó az aerodinamikáról vagy a motorokról.”

„Ami pedig a költségek csökkentését illeti, már most is kevesebb órát tölthetünk a szélcsatornában, ami egy lépés a megfelelő irányba.” A tiltásnak azonban esetleges veszélyei is lehetnek, hiszen akkor a csapatoknak máshogy kéne megoldani az autók és az új elemek kipróbálását.

Ez pedig akár ahhoz is vezethet, hogy több pályatesztet kéne végezniük, de ez a mai szabályok keretei között nem lehetséges. A másik út, amelyet már manapság is egyre gyakrabban használnak, az a CFD-eszközök bevetése lenne, de csak számítógépen keresztül megtervezni egy autót még nem feltétlenül a legjobb módszer, még ha olcsóbb is, mint a szélcsatorna.

„Ha ma teljesen betiltanánk, akkor a pályán kéne tesztelni, az pedig még drágább lenne, szóval nem hiszem, hogy az időzítés most helyes lenne egy ilyen döntéshez. Jó, hogy erről beszélünk, de a tesztelés része a szokásos mérnöki folyamatoknak, ezért is fontos a szélcsatorna, de majd látjuk, miként fejlődnek a szimulációs eszközök a jövőben.”

