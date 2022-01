Binotto: „Az ember megbízhat Kimi Räikkönenben”

A finn sosem volt a nagy szavak embere hosszú pályafutása alatt, legalábbis akkor, ha a médiával kellett foglalkoznia. Ennek ellenére, vagy talán ennek is köszönhetően, mégis a nagyközönség egyik kedvence lett.

A semleges és közönyös hozzáállása viszont nemcsak a szurkolók körében vált szerethetővé, de a Jégember a paddockban is remek hírnévnek örvend. Így pedig nem is meglepetés, hogy sokaknak fog hiányozni Räikkönen.

Így van ezzel a Ferrari csapatvezetője, Mattia Binotto is. „Már régóta ismerem Kimit, talán már több, mint 14 éve. Mindig is fantasztikus és nagyon gyors pilóta volt. Még manapság is az, emellett viszont egy remek fickó is.”

„Ő az egyike azon keveseknek a paddockban, akiket a barátomnak tekintek, mert Kimiben mindig meg lehet bízni. Nagyon tisztelettudó, még ha nem is mond sokat. A viselkedése viszont megmutatja, hogy milyen remek ember. Ezért fogja hiányolni őt az egész paddock” – mondta Binotto.

Räikkönenről a versenytársak is hasonlóan beszéltek visszavonulása kapcsán, Fernando Alonso például arra hívta fel a figyelmet, hogy milyen jókat tudott beszélgetni egykori riválisával a Forma–1 képmutatásáról, és jókat nevettek a sport hamisságán is.

