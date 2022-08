Binotto az elszalasztott lehetőségeket siratja: nyolc futamot is megnyerhettünk volna!

Amilyen pazarul indult a Forma-1 új korszaka a Ferrari számára, úgy fordult kis túlzással rémálomba. Az idény első három versenyéből kettőt is megnyertek, ám a további tízből csupán két további siker jött össze.

Ennek egyik oka az F1-75 megbízhatósági problémái, másrészt Charles Leclerc és Carlos Sainz is drága hibákat vétettek, hogy a maranellóiak rossz stratégiai döntéseiről ne is essen szó. Mattia Binotto úgy véli, ezek nélkül nyolc futamot is megnyerhettek volna.

„A Red Bull valóban hatékonyabb. A tizenhárom futamból csak négyet nyertünk, pedig ez nyolc is lehetett volna a problémák nélkül. A Red Bull is küzdött megbízhatósági gondokkal, de soha nem az élről estek ki. Nálunk ez pont fordítva volt. Ez volt a helyzet Spanyolországban, Azerbajdzsánban és Franciaországban is“ - mondta Binotto az Auto Motor und Sportnak.

A csapatfőnök hozzátette, az F1-75 rossz megbízhatósága az autó motorjának új elemei miatt van, amely többször is nagy visszhangot kiváltó meghibásodást szenvedett el a versenyhétvégék során.

„Megfizettük az árát annak a nagy ugrásnak, amit a fejlesztések során tettünk. Sokkal több új alkatrész van az erőforrásunkban, mint a Red Bulléban. Nagy lemaradást kellett behoznunk“ - ismerte el Binotto.

Bár a Red Bull több győzelemnél tart és a bajnoki pontok tekintetében határozottan a Ferrari előtt tartanak, a maranellóiak egyértelműen gyorsabbnak tűnnek egy körön, hiszen nyolc pole pozíciót is szereztek, míg Verstappen és Perez összesen csupán négyet.

„Gyakorlatilag ugyanolyan gyorsak vagyunk mint a Red Bull. Egy tizedmásodperc a különbség, nem lehet azt mondani, hogy az egyik autó jobb, vagy rosszabb. Vannak pályák, amelyek jobban fekszenek nekünk, és vannak olyanok, ahol előttünk járnak.“

„Végül mindig a beállítások, a pályaviszonyok és a pilóták aktuális formája dönt vasárnap. A szezon elején a Red Bull jobb volt, olyan hátsó szárnnyal vágtak neki az idénynek, ami hatékonyabb volt a DRS-sel.“

„Az új hátsó szárnnyal csökkentettük a lemaradásunkat. Tetszik a két konstrukció közötti egyensúly, mert az autók annyira különbözőek, mégis nagyjából egy szinten vagyunk“ - mondta Binotto.

