Binotto: az egymás utáni pole-pozíciók nem reprezentálják jól a Ferrari valódi tempóját

A Ferrari mindenkit meglepett, amikor a Monacói Nagydíjon mindkét autójával ott tudott lenni a pole-pozícióért és a futamgyőzelemért folytatott harcban, Carlos Sainz pedig első ferraris dobogóját szerezte a hercegség utcáin.

Az Azeri Nagydíj előtt az egyik legnagyobb kérdőjel a Ferrari teljesítménye körül volt, hiszen tudni lehetett a monacói tapasztalatok, és a csapat kijelentései után is, hogy a lassú kanyarokban a legerősebb az SF21, mind a karosszériájuk aerokarakteriszikái miatt, mind a kerékvetőket remekül vevő felfüggesztésrendszere miatt.

Ezek ellenre köztudott, hogy a Ferrari még mindig apró, kb. 20 lóerős lemaradásban van a Mercedeshez és a Hondához képest, és Bakuban van a szezon leghosszabb egyenese, így korántsem volt egyértelmű, hogy hogyan jön ki a lépés a Ferrarinak.

Az időmérőn aztán kicsit a szerencse is a Ferrari oldalára állt, miután Charles Leclerc az első mért körével pont ki tudta használni Lewis Hamilton szélárnyékát, majd a többiek nem is tudtak javítani Juki Cunoda balesete miatt.

Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke azonban óvatosságra intett a biztató eredmények ellenére is, hiszen azokat „laboratóriumi” körülmények között nem tudnák megismételni.

„Nincsenek kétségeim afelől, hogy még mindig van két autó a mezőnyben, amelyek gyorsabbak a miénknél” – nyilatkozta az olasz mérnök, aki fel fogja adni a helyét a pitwallon.

„Fantasztikus volt, hogy Monacóban, majd Bakuban is meg tudtuk szerezni a pole-pozíciót, de ezek nem reprezentálják jól a valós tempónkat. Mi is fejlődünk azonban, mert folyamatosan tanulunk az autónkról: most sokkal többet ki tudunk belőle hozni, mint a szezon elején.”

„Még érkezik egy pár apróbb fejlesztés a jövőben, de ettől függetlenül ma (a vasárnapi versenyen) ennél jobb tempóra számítottunk, különösen a tegnapi időmérő után.”

„Fejlesztenünk kell az autó versenytempóját, mert bár az nem volt rossz üres térben, egy másik autó mögött a dirty air miatt nagyon szenvedtünk. Az elemzéseink során kiemelt figyelmet fordítunk majd erre.”