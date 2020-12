Binotto arról mesélt, amikor 17 motort vitt a Ferrari Suzukába

A Beyond the Grid a Forma-1 hivatalos podcastje, ahova az F1 világának jelentős személyeit szokták meghívni. Nemrégiben a Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto is részt vett az adásban, és számos érdekes témáról beszélt.

Többek között arról, hogy Binotto szerencsésnek érzi magát, amiért már 25 éve a maranellói istállónál dolgozhat, és elárulta, hogy csak a Sauberhez és a Ferrarihoz jelentkezett 1995-ben, utóbbi kezdte el alkalmazni, míg a Sauber soha nem válaszolt neki.

Binotto tagadta, hogy a csapatfőnöki pozíció lett volna a célja, eleinte az aerodinamikai részleg vonzotta, viszont a motorrészlegen kezdett dolgozni. Arról is mesélt, hogy csak az első évében dolgozott V12-es motorokkal, viszont mégis a kedvencei közé tartozik az az erőforrás a szentimentális értéke miatt.

Ezt követően a V10-es motor következett, amelyből rengeteget használtak – elmesélte, hogy egy suzukai versenyhétvégére 17(!) motort vitt az olasz csapat.

Az 51 éves csapatfőnök felidézte azt a történetet is, amikor a német legenda, Michael Schumacher azt kérvényezte, hogy változtassák meg a fioranói pálya 1-es kanyarját, mert szenvedett abban a kanyarban – a kérését pedig teljesítették is.

Az olasz szakember azt is hozzátette, hogy a hétszeres világbajnok nem adott kiemelkedően jó visszajelzéseket, és a vezetésében sem volt kifejezetten rendkívüli jellemvonása, azonban a munkamorálja viszont példaértékű volt és elképesztően kiegyensúlyozott köridőket tudott futni, így valójában a pályán adott köridői adtak választ arra, hogy jó irányba haladnak-e az aktuális változtatással.

A csapatfőnök a Ferrari jelenlegi újjáépítését az 1991 és 1996 közötti időszakkal hasonlította össze, amikor hasonlóan fiatal tehetségeket kezdtek alkalmazni, mint azt a Ferrari most teszi. A versenyzői felállásukban akkor Schumacher volt a még többre törő fiatal pilóta, most pedig Charles Leclerc az.

Binotto szerint Leclerc 2020-ban még jobb teljesítményt nyújtott, mint 2019-ben, idén pedig a kocsi miatt nem tudott még több pontot szerezni, viszont két dobogós helyezés így is összejött a monacói pilótának.

Binotto a néhai Sergio Marchionnéról is szót ejtett, aki az FCA vezérigazgatója volt 2014-től a tragikus haláláig. A csapatfőnök elmesélte, hogy óriási nyomás volt alatta dolgozni, és Marchionne 30 másodpercen belül választ várt az üzeneteire.

