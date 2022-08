Binotto a Red Bullra gyanakszik: mégis hogyan képesek erre?

Először a német Auto Motor und Sport számolt be arról, hogy a Red Bull egy második utascellát is készít a 2022-es Forma-1-es szezonra, amelynek át kell esnie az FIA töréstesztjén ahhoz, hogy élesben is bevethessék az idei szezon utolsó harmadában.

A Red Bull azért szánhatta el magát erre a radikális lépésre, mert az RB18 még mindig jócskán a 2022-re meghatározott 798 kg-os minimumsúly fölött van, és az 5-10 kg-os súlyfelesleggel körönként 2-3 tizedet is veszíthetnek.

A Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto azonban nem érti, hogy a folyamatosan fejlesztő Red Bull hogyan férhet be egy második karosszéria-dizájnnal is a 2022-es költségsapka alá, és felvetette, hogy az FIA nem végez rendes munkát a költségsapka ellenőrzésével.

„Nem tudhatom, hogy pontosan mit csinálnak, volt-e már most is új karosszériájuk, vagy nem, de mint mondtam korábban is a költségsapka ellenőrzését problémás területnek tartjuk, mert a technikai és a sportszabályzat mellett már a pénzügyi szabályzat értelmezése is különbségeket szülhet a pályán a csapatok között.”

„Mi nem lennénk képesek arra, hogy év közben készítsünk egy könnyebb utascellát, és nagyon meglepne, ha bárki másnak sikerülne ez. Óriási kérdőjel egyelőre, hogy az FIA képes-e a szabály megfelelő ellenőrzésére, mert nagyon kevesen foglalkoznak ezzel az üggyel, és nagyon rossz képet vetítene a sportról az, ha a technikai szabályzat helyett a pénzügyi szabályok kijátszásával kerülne valaki előnybe.”

A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner leszögezte, hogy Spában nem használtak új karosszériát, arra azonban nem válaszolt, hogy készít-e egyáltalán új utascellát a Red Bull, és ha igen, azt mikor tudnák éles helyzetben is bevetni.