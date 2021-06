Binotto: a Mercedes figyelmét a stabilitás hiánya is eltereli

A Red Bull egymás után már négy futamgyőzelemnél tart, így tovább növelték előnyüket a bajnoki pontversenyekben, a Mercedesnek pedig most javítania kell az autóján, ha nem akarnak lemondani az ide esélyeikről.

Ugyan a Red Bull láthatóan remek előrelépést tett az RB16B-vel, melynek köszönhetően Max Verstappen is növelni tudta előnyét, a vörösök csapatvezetője, Mattia Binotto úgy látja, hogy más tényezők is szerepet játszanak jelenleg.

Érzése szerint a Red Bull jól tette, hogy elkötelezte magát a legjobb vezető szakemberei mellett jóban és rosszban egyaránt, ez pedig segített nekik abban, hogy az idő múlásával még erősebbé váljanak.

A Mercedesnél ezzel szemben az utóbbi esztendőben több komoly személyi változás is történt, hiszen a motorokért felelős vezetőjük, Andy Cowell, illetve a technikai igazgatójuk, James Allison is távozott pozíciójáról, emellett Lewis Hamiltonnal sem tudtak korán megegyezni.

Amikor a Stájer Nagydíj után megkérdezték Binottót a Mercedes és a Red Bull párharcáról, ő a következőket mondta: „Mielőtt megnéznénk a technikai aspektust, szerintem fontos kiemelni, hogy azért is ilyen eredményesek, mert egy olyan csapatra támaszkodhatnak, amely évek óta stabil lábakon áll.”

„Hiába voltak nehézségeik, hiába nem nyertek, ők továbbra is építették a csapatot, hogy az autó is egyre jobb lehessen. Most pedig ennek a munkának az eredményét látjuk. Ha azonban ránézünk a Mercedesre, akkor látható, hogy már tavaly is voltak komoly belső változtatások.”

„Ráadásul a versenyzőjük is csak februárban írta alá szerződését. Ezek szerintem bizonyos szempontból elterelték a figyelmüket, és ez vezetett a jelenlegi helyzethez” – vélekedik Binotto, aki nem akart semmilyen konkrét összehasonlítást csinálni saját alakulatával, de szerinte is fontos, hogy hosszú távon maradjon együtt a csapat magja.

Binotto emellett azzal sem ért egyet, hogy a Red Bull az új Honda-motor miatt lett ilyen gyors az egyenesekben. Ő másfajta teóriát lát reálisabbnak. „Én nem osztom azt, amit hallok vagy olvasok erről, mert a Honda teljesítménye, megnézve a GPS-adatokat, megegyezik azzal, amit a szezon elején Bahreinben tudtak.”

„Utána csökkenteniük kellett a motorerőt a megbízhatósági gondok miatt. Miután ezt megoldották, most már szerintem visszatértek a szezon eleji helyzethez. Nem léptek előre. Mi például Bahrein óta ugyanazzal a teljesítménnyel megyünk, mert ezt lehetővé tette a hajtóegység.”

„A Red Bullnál tehát nem arról van szó, hogy előrelépést értek el, mert az nem lenne megengedett a jelenlegi szabályok keretei között” – próbált saját magyarázattal előállni a Ferrari csapatfőnöke a bikások javulására.

