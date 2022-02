Binotto: a Ferrarinak minden versenyen a győzelem a célja a „bátor” F1-75-tel

Az olaszok nemrég mutatták be hivatalosan is az F1-75 néven futó új versenygépüket, amely több szempontból is eltérő ötleteket vonultat fel, mint sok másik rivális. Binotto is „bátor” megoldásokat és innovációt emlegetett.

„Meg kell mondjam, hogy egyértelműen szívünket-lelkünket beleadtuk ebbe az autóba. Büszke vagyok a munkára is, amely az F1-75 elkészítésébe ment bele. Szükség volt minden tudásunkra, kreativitásunkra és mindenek felett elköteleződésünkre. Én ezt nevezném bátor Ferrarinak, mert bizonyos helyeken szokatlan megoldásokat választottunk.”

Miután 2020-ban évtizedek óta a legrosszabb idényüket élték meg, tavaly már sikerült a konstruktőri tabella harmadik helyére visszakapaszkodniuk, de így is messze voltak az élcsapatoktól. Binotto szerint a Ferrari azonban most készen áll, hogy vállára vegye a rajongóik magas elvárásait.

„Tudjuk, hogy nagyok az elvárások, és hogy az utóbbi években az eredmények nem értek fel ahhoz, amit a Ferrari névtől várnak. 2019-ben egy új irányba indultunk, és ugyan voltak nehézségek az út során, végeredményben egy erősebb és egységesebb csapat született meg, ez az autó pedig a tökéletes kifejezése minden erőfeszítésünknek.”

„Most itt az idő, hogy felvegyük a versenyt az ellenfelekkel. Ez a legjobb kihívás, és ettől lesz még izgalmasabb az egész. Szeretném, hogy az F1-75 minden egyes futamon élre menő csatát vívna a riválisokkal, miközben a legjobb eredményekre törekszünk.”

„Felelősséggel tartozunk a cégünk és partnereink irányába, de elsősorban azt szeretném, hogy olyan szinten tudjunk teljesíteni a pályán, amelyre a Ferrari rajongói büszkék lehetnek” – mondta a bemutatón a vörösök csapatvezetője.

