Binotto: a Ferrari most sokkal jobban felkészült a bajnoki csatára, mint 2018-ban

Több kemény szezon után a Ferrari szépen lassan visszaküzdötte magát a legjobbak közé, és hosszú idő után újra esélyesnek tűnik a végső győzelemre. Az idénynyitón kettős győzelmet arattak, és Dzsiddában is sikerült mindkét pilótával a dobogón ünnepelniük.

Nagyon úgy tűnik, hogy újra egy olyan versenyképes autót építettek, amilyet a 2018-as SF71H óta nem láthattunk tőlük. Abban az évben Sebastian Vettel öt futamot nyert a szezon első részében, és úgy tűnt, igazi kihívója lehet Lewis Hamilton Mercedesének.

A nyári szünetet követően viszont lendületet veszítettek, a németek pedig a fejlesztési versenyt is megnyerték, így Hamilton már két futammal a szezonzáró előtt világbajnok lett, míg a csapat is könnyedén húzta be a konstruktőri címet.

Hasonló volt a helyzet egyébként egy évvel korábban, 2017-ben is. Akkor is nagyon ígéretesnek tűnt a Ferrari, Vettel pedig még 12 verseny után is vezette a bajnokságot, a nyári pihenő után viszont ismét teret veszítettek, így Hamilton viszonylag könnyedén lett bajnok.

Binotto szerint most azonban jobb helyzetben vannak, mint négy éve, hiszen minden eszközük megvan arra, hogy a szezon folyamán állandó rendszerességgel érkezzenek majd a fejlesztések. „Szerintem minden csapat számára kihívást jelent egy egész éven át fejleszteni” – kezdte a csapatfőnök.

Még több F1 hír: Wolff élvezte Verstappen és Leclerc csatáját – támogatja a DRS-t

„Az is igaz, hogy a versenytársak nagyon erősek ezen a téren, ezt bizonyították is, miközben a Ferrari az utóbbi két esélynél némileg háttérbe szorult. Az autótervezés terén javítottunk az eszközeinken, vagyis a szélcsatornás metódusokon, a folyamatokon, illetve a szimulátoron is.”

„Most pedig sokkal jobban felkészültünk mindenre a múlthoz képest, így a fejlesztések terén is.” Azt persze ő is jól tudja, hogy 2018-tól eltérően most már nem költhetnek el bármennyi pénzt, így muszáj lesz megtalálniuk a helyes fejlesztési irányt és arra fókuszálniuk minden erejükkel.

„Azokhoz az évekhez képest most itt a költségvetési limit, amely befolyásolni fogja a fejlesztések ütemét, ez pedig kulcsfontosságú tényező. Én csak amiatt aggódom, hogy muszáj lesz ezt minden eszközzel betartatni, mert tényleg a költségsapka lehet az, ami eldönti a fejlesztési versenyt.”

Binotto emiatt újra kihangsúlyozta, hogy még időbe telik majd nekik, mire előrukkolnak az első komolyabb fejlesztési csomaggal az F1-75 esetében. „Szerintem nemcsak azon múlik, hogy mikor leszünk kész, hanem ahogy már mondtam, a költségsapka is számít, mert nem akarunk mindent elkölteni az első futamok során.”

„Ezért is nem is várunk jelentős újdonságot Melbourne-re, de amint készen lesznek, biztosan be fogjuk majd vetni őket” – zárta gondolatát a Ferrari csapatvezetője.