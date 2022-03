Binotto: A Ferrari az erős teszt ellenére még mindig a Red Bull és a Mercedes mögött van

Az F1-75-ös egyenletesen gyors volt minden körülmények között a Barcelonában és Sakhirban töltött hat tesztnap során, bár a Red Bull egyértelműen jelentős lépést tett a szombaton bemutatott új aerocsomaggal.

Carlos Sainz volt a leggyorsabb pénteken Bahreinben, míg szombaton Charles Leclerc futotta a leggyorsabb kört a C4-es gumikon, amíg a teszt utolsó órájában Max Verstappen meg nem verte őt a lágyabb C5-ös gumikon.

Spanyolországban Binotto ragaszkodott ahhoz, hogy a Ferrari csak harmadik a Red Bull és a Mercedes mögött, és az F1-75 folyamatos jó szereplése és a W13 nyilvánvaló küzdelmei ellenére ma is fenntartotta ezt az álláspontot.

„Azt hiszem, magunkra koncentrálva, a hat nap pozitív volt. Mert következetesen futunk, sokat tanulunk az autóról, rengeteg adatot szerzünk,összevetettük őket a maranellói, szélcsatornás és szimulátoros eredményekkel. Ez volt az első cél, és úgy gondolom, hogy elértük" - mondta Binotto az F1 TV-nek.

„Aztán a teljesítményt tekintve nagyon nehéz megítélni. Továbbra is úgy gondolom, hogy a Red Bull és a Mercedes a fő[favorit, ők azok, akik tavaly nyertek, mindketten világbajnokok, nagyon erős csapatoknak bizonyultak a múltban, tavaly év végén egy másodperces előnyük volt. Szerintem nincs ok, amiért ne ők lennének ma a favoritok. Szóval számomra ők a favoritok.”

„Úgy gondolom, hogy Ferrariként meg kell próbánunk felvenni velük a versenyt, meg kell próbálnunk minél közelebb kerülni hozzájuk. És ha megnézzük a teljesítményt, elég nehéz megítélni. Természetesen remélem, hogy összességében nagyon szoros lesz a vége."

Az óvatossága ellenére Binotto elismerte, hogy a Ferrari bebizonyította, hogy megvan benne a potenciál az élmezőnyhöz.

„Eléggé biztos vagyok benne, hogy ez a csapat egy nagyszerű csapat, erős csapat lehet, és idén is bebizonyíthatjuk, hogy újra versenyképesek lehetünk, és erre koncentrálunk. Sok a tennivaló, szerintem nagyon hosszú szezon vár ránk. Bahrein az első verseny, de utána még 22 vagy 21 futam következik.”

„Úgy gondolom, hogy a szezon közbeni fejlődés is kulcsfontosságú lesz. Szóval majd meglátjuk. Az a lényeg, hogy továbbra is magunkra koncentráljunk, és megpróbáljuk a legjobbat kihozni magunkból."

Binotto beszélt pilótáiról is, akik szerinte készen állnak a feladatra, hogy közösen harcoljanak a győzelmekért.

„Természetesen úgy gondolom, hogy nagyon jó és tehetséges versenyzők, nagyon gyorsak, jó versenyzők, van egy céljuk, ami egy közös cél. Remélem, hogy egy jó bajnokságot tudunk összehozni, és az elmúlt szezon is bizonyítja, hogy legalábbis jól kijönnek egymással. Szerintem ez is fontos, és a megfelelő szellemiség. Kezdjük el a szezont, élvezzük, és remélem, ők is élvezni fogják” - zárta Binotto.