Binotto: A fenntartható üzemanyagokra való áttérés „nagy dolog”

Mennyire lesz ez nagy változás? Olyan nagy, mint a V8-asokról a hibridekre való átállás? És miközben úgy tűnik, hogy a világ számos kormánya ma már csak az elektromos autókról beszél a jövő kapcsán, a Forma-1 mennyire erőteljes üzenetet fog küldeni arról, hogy az autók és a mobilitás jövőjének nem kell kizárólag elektromosnak lennie?

Hogy segítsünk megválaszolni ezt a kérdést, a Scuderia Ferrari csapatfőnökével, Mattia Binottóval és F1-es üzemanyaggal foglalkozó partnerével, Kapitány Istvánnal, a Shell mobilitásért felelős globális ügyvezető alelnökével beszélgettünk.

Az üzemanyagok változása nagyon gyorsan halad. Sok országban bevezették az új, zöldebb üzemanyagtípust, az E10-et, amely 10% növényi anyagból desztillált bioetanolt tartalmaz. Jövőre az F1 is átveszi ezt az üzemanyagot, majd a 100%-ban fenntartható üzemanyagokra való áttéréssel az élre áll. Ha az F1-ben kifejlesztik a technológiát, akkor az hamarosan az utcákon is megjelenik, és a már világszerte forgalomban lévő több milliárd autóba is bekerül.

„Ez mindenképpen nagy dolog. Alapvető fontosságú a Forma-1 fenntarthatóvá válásának ütemtervéhez” - mondja Binotto. „Az F1 mindig is az innováció platformja volt, nemcsak a teljesítmény, a megbízhatóság és a technológia tekintetében, hanem a fenntarthatóság szempontjából is lehet innováció. A teljesen elektromos hajtás nem az egyetlen megoldás. Úgy gondoljuk, hogy vannak más megoldások is, mint például a hibridizáció teljesen fenntartható üzemanyagokkal.”

„Ami a motortervezést illeti, ez elég jelentős változás lesz a know-how szempontjából, szerintem sokat kell majd tanulni az új generációs üzemanyagokról, olyan üzemanyagokról, amelyek ma még nem ismertek a motorsport környezetében. 2022-ben bevezetjük az E10-es üzemanyagot, a 10%-os etanolt. De amit az elkövetkező öt évben kapunk, az minden bizonnyal nagyon különbözik a 10%-os etanol első lépésétől. Ez szórakoztató dolog, mert megvan a kihívás, és ez egy tanulási görbe, de innovációról van szó. A kihívás az, hogy a lehető legnagyobb teljesítményt hozzuk ki egy teljesen fenntartható termékből. A nehézség az lesz, hogy megpróbáljunk a legjobbak lenni, mert ez egy versenykörnyezet, és a verseny a relatív előnyökről szól.”

A hibridek 2014-es bevezetésekor vegyes reakciókat váltottak ki az F1 rajongói, a fő panasz a motorok kevésbé ütős hangjára vonatkozott. Ez a narratíva elfedte a lenyűgöző innovációs történetet, miszerint az F1-es motorok több mint 50%-os hőhatékonyságúvá váltak, ami a legmagasabb a világon. Milyen változást vesznek majd észre a rajongók 2025-ben?

„Szerintem ez kívülről nem lesz látható” - mondja Binotto. „Amikor a V8-asról a hibrid V6-osra váltottunk, akkoriban a hangzás is megváltozott. De ha megnézzük az autók formáját, nem hiszem, hogy a rajongók számára nagy változást jelentett volna. És ha figyelembe vesszük a mai erőforrásunkat, a hibridet, a nagyon magas hőhatékonyságot, nem hiszem, hogy a rajongók teljesen tisztában vannak ezzel, és azt hiszem, ismét rajtunk múlik majd, hogy elmagyarázzuk és hangsúlyozzuk a fenntartható üzemanyagokkal kapcsolatos eredményeket. Tehát a változást illetően úgy gondolom, hogy a technikusok, a csapatok, a motorgyártók számára ez egy nagy változás és egy nagy kihívás lesz. De nem hiszem, hogy ez annyira látható lesz a szurkolók számára.”

„Hihetetlen előrelépések történtek az akkumulátor-technológiák terén az elmúlt években” - mondja Kapitány. „A folyékony üzemanyagoknak azonban nagyobb az energiasűrűségük, ami óriási lehetőséget ad a nagy teljesítmény előállítására. Ez az egyik ok, amiért fontos számunkra, hogy együtt dolgozzunk a Ferrarival.”

„Ahhoz, hogy fenntartható üzemanyaghoz jussunk, többféle út létezik. És a Forma-1 a megfelelő tesztkörnyezet az ilyen jellegű tevékenységekhez. Már most is gyártunk második generációs etanolt kereskedelmi mennyiségben. Ezt nem a cukornád ehető részéből, hanem a mezőgazdasági maradékból állítjuk elő. Van egy szabadalmaztatott megoldásunk is, az IH2 Technology, amely mezőgazdasági vagy háztartási hulladékból állít elő cseppfolyós minőségű üzemanyagot. És nem idegen tőlünk az e-üzemanyag, a szintetikus üzemanyag, a szintetikus komponensek, valamint a power to liquids sem.”

„A fenntartható üzemanyagok az EV-k egy másik alternatíváját jelentik. Az EV-k nagyon jók, és jönnek, és a portfólió részét fogják képezni. De arra is ügyelnünk kell, hogy különböző megoldásokat, a megoldások mozaikját kínáljuk ügyfeleinknek, és ez az oka annak, hogy annyira szívesen dolgozunk ebben a világban.”

Mik tehát a következő lépések? „A következő lépések az ütemtervek tekintetében” - mondja Binotto „Nagyon szorosan együttműködünk az FIA-val, az F1-gyel, a többi csapattal és a beszállítókkal, a mi esetünkben a Shell-lel együtt, hogy biztosítsuk, hogy a megfelelő specifikációkat és szabályokat tervezzük meg egy teljesen fenntartható üzemanyaghoz 2025-re. Nagyon keményen dolgozunk ezen a ponton, mert megértjük, hogy ez mennyire sürgős, és megértjük, hogy ez mennyire fontos a motorsport jövője szempontjából is.”

