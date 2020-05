Binotto: 50 éve nem volt ilyen fiatal párosunk!

Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke ma a Sky Sportsnak és a Rai 2-nek adott interjúban beszélt Carlos Sainz Jr. szerződtetésének az okairól és arról, hogy 50 éve nem volt olyan fiatal párosuk, mint ami 2021-től lesz.

„Ez az alatt az időszak alatt volt időnk arra, hogy gondolkozzunk, töprengjünk, és erre a következtetésre jutottunk. Boldogok vagyunk, boldogok vagyunk a választásunkkal.”

„Viszont nem Carlos az első pilóta, akit csapatfőnökként választottam. Aktívan hozzájárultam Charles szerződtetéséhez is, és tavaly én hosszabbítottam vele 2024 végéig. Ebben a periódusban a világ megváltozott, ezt nem is lehet tagadni, nekünk pedig a jövőbe kell tekintenünk, és kihívásként kell felfognunk azt.”

„Ez egy új kihívás a sport és a motorsportok világára nézve is, elég csak a költségvetési sapkára gondolni. Sebbel is beszéltünk erről a kihívásról, és azt állapítottuk meg, hogy nem egyeznek a céljaink. Viszont aztán Carlos személyében megtaláltuk a megfelelő versenyzőt, aki teljessé teheti a csapatunkat.”

Még több F1 hír: A Red Bull benyújtotta a biztonsági koncepcióját az Osztrák Nagydíj megrendezéséhez

„2007 óta először nem lesz egy világbajnok sem a párosunkban, viszont annak a szezonnak a végén Kimi világbajnok lett…”

„Azt gondolom, hogy Carlos egy fiatal pilóta, ahogy Charles is az. 50 éve nem volt ilyen fiatal párosunk. Persze a részünkről ez egy fogadás, ez egy kihívás. Viszont örülünk ennek a kihívásnak, és bátran állunk elébe.”

„Tudjuk, hogy egy új ciklus megnyitásával akarunk dolgozni. Ez az út hosszú lesz és nehéz az akadályok miatt, viszont már a fiatal versenyzők választása is egy jel erre. Fiatal embereket, fiatal versenyzőket választottunk, és a mérnökök és a technikusok is fiatalok, hogy megalapozzuk a jövőnket.”

Azzal, hogy Sebastian Vettel nem hosszabbít a maranellói istállóval, a négyszeres világbajnok jövője is kérdéses. A német idén lesz 33 éves, és egyelőre azt sem tudni, hogy máshova akar igazolni, vagy inkább befejezné a pályafutását. Vettel jövőjéről Binotto sem tudott biztosat mondani.

Sebastian Vettel, Ferrari, after Qualifying Fotó készítője: Jerry Andre / Motorsport Images

„Csak Vettel tudja, hogy mit fog csinálni. Nagyra becsüljük őt emberként és versenyzőként is. A kapcsolatunk jó, az okok pedig egyértelműek. Arra számítok, hogy továbbra is jól akar teljesíteni a saját és a Ferrari szempontjait is figyelembe véve. Hat éven keresztül versenyez nálunk, egy valódi profi, akinek a szívében ott van a Ferrari lelkülete.”

„Sebastian rendkívül szenvedélyes, és versenyezni akar. Mindig vannak észrevételei. Viszont mi a hosszú távú projektünkre koncentrálunk, ami a fiatalokról szól. Seb viszont ezt a szezont még velünk teljesíti, és motivált, jól akar teljesíteni.”

Végül Binotto szót ejtett az Alfa Romeo pilótájáról, Antonio Giovinazziról is – az olasz média korábban Daniel Ricciardo mellett az ő nevét dobta be a jelöltek közé, de Binotto szerint korai lett volna még neki a ferraris ülés.

„Antonio Giovinazzit is nagyra becsülöm, viszont mindössze egy Forma-1-es szezon után a Ferrarihoz igazolnia korai lett volna. Még tapasztalatot kell gyűjtenie. Arra számítok, hogy még fog fejlődni, mi pedig segíteni fogjuk őt. Meg is mondtam neki, hogy próbáljon jól teljesíteni, hiszen még mindig a versenyzőink közé tartozik.” – mondta Binotto.

A McLaren versenyzője jót nevetett a dolgon, de nyilván ennél jobban akarta megoldani a szituációt, és a valóságban teljesen másképp cselekedett volna.