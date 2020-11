Binotto: 40-50 lóerő a lemaradásunk a Mercedes mögött

A Ferrari talán minden másik gyártónál gyengébben kezdte 2014-ben a hibrid-turbó erőforrások korszakát, azonban a Honda bukdácsolására vetülő médiafigyelem miatt viszonylagos nyugalomban zárkózhattak fel, 2015-ben Sebastian Vettel 3 futamgyőzelmet is szerzett a domináns Mercedesek mögött.

2019-ben ugyan nem volt annyira erős éve a Ferrarinak, mint egy szezonnal korábban, de a maranellóiak hihetetlen motorerejére mindenki felkapta a fejét, a riválisok valami trükközést sejtettek a dolog mögött, majd az FIA vizsgálata után részben kiderült, hogy nem minden volt bizony rendben a Ferrari üzemanyagátfolyásával, illetve gyaníthatóan (mindenki mással egyetemben) az olaj égetésével is trükköztek.

Erre reagálva az FIA idénre egy második átfolyásmérő szenzort is kötelezővé tett, valamint a motorok olajfogyasztását 3 deciliterben korlátozta, a Ferrarival pedig egy „titkos megállapodást” kötöttek, aminek a részletei azóta sem nyilvánosak. Az biztos, hogy a Ferrarinak 2020-ra új motort kellett építenie, ami látványosan gyengébb lett, mint a riválisok erőforrásai.

2021-re a legfontosabb célja a Ferrarinak az új erőforrás tökéletesítése is lesz, és ha eddig nem lett volna elég az, hogy a türelmetlen tifosi, és a teljesítménykényszer szorítja a maranellóiakat, nyakukba kaphatnak egy fejlesztési korlátozást is a 2022-es szezontól, amit a Red Bull szeretne elérni, hogy pénzügyileg is megérje nekik megmenteni a Honda Forma-1-es erőforrásait.

A Ferrari új motorjáról eddig csak annyit tudtunk, hogy Mattia Binotto elmondása szerint „jól teljesít a tesztpadokon”, most azonban a Motorsport.com olasz kiadásán keresztül újabb információk jelentek meg a 2021-es erőforrásról.

Az olaszok csapatfőnöke ugyanakkor elismerte, hogy nem így sem valószínű, hogy beérik jövőre a Mercedest.

„Hogy elérhetjük-e a Mercedest? Ez talán egy kicsit túl nagy kihívás lenne, mivel ahhoz 40-50 lóerős lemaradást kellene ledolgoznunk. Remek előrelépést jelentene azonban az, ha eljutnánk ugyanarra a szintre, ahol a Renault és a Honda van” – zárta a motorral kapcsolatos gondolatait Binotto.

