Bianchi nyitott ajtót Leclerc-nek a Ferrarihoz

Charles Leclerc Monacóban nőtt fel, és a hercegségről sokan képzeljük azt, hogy ott kolbászból van a kerítés, és bizonyos szempontból nem lövőnk mellé. De Charles Leclerc szerint egy motorsport-karriert figyelembe véve egy monacóinak sincs több esélye.

"Ez nagyon nehéz ügy. Nagyon sok a sztereotípia Monacóról, ha azt mondom, hogy nem csak gazdagok laknak ott, senki sem hisz nekem. Főleg a külföldiek gazdagok ott, nem az olyan "sima" monacói, mint amilyen én vagyok. Én még szerencsés vagyok, mert apámnak volt pénze venni nekem egy kartot, amivel elkezdhettem, de nem vitorláztunk az aranyban, megvoltak a határaink, a motorsportok pedig drágák. Ami nagy szerencse volt, hogy találkoztam Jules-lel" - meséli a Jules Bianchihoz kötődő kapcsolatát Leclerc. "Ő ismertetett össze Nicolas Todt-tal."

Jean Todt fia pedig azóta is Leclerc menedzsere, és az első kapocs volt a Ferrari felé. Bianchi és Leclerc pedig olyanok voltak, mint a testvérek. Rengeteget gyakoroltak együtt a brignolesi gokart pályán, melyet Bianchi családja üzemeltetett. Bianchi segített a monacóinak megtalálni a pályán az ideális íveket, és ajtót nyitott neki a Ferrari felé.

"Nagyon is jól emlékszem az első alkalomra, amikor látogatást tettem a Ferrarinál, Jules-lel voltam. A fioranói pálya kapuja előtt vártam rá, nagyon fiatal voltam. Őt hívták interjúra, nekem pedig kint kellett várnom, mert nem volt belépőm. Ott álltam a kapu előtt, és az járt az eszemben, hogy egy nap majd beléphetek. Most pedig elég sokszor lépem át a küszöböt" - emlékszik vissza a kezdetekre Leclerc.

Leclerc pedig idén már bizonyíthatott is a Ferrarinál, és bár a futamgyőzelemről lemaradt balszerencséjére, de már megszerezte első pole-ját és dobogón is ünnepelhetett a Ferrari színeiben. A monacóival nagyon elégedettek az olaszok, Leclerc pedig a csapattársával szembeni összehasonlításban is jól áll, a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel a szezon első 12 versenyén 24 ponttal gyűjtött csak többet.

A következő videós anyagban a Forma-1 idei mezőnyének eredményeit nézhetjük meg egymás ellen, csapaton belül, látván azt, hogy ki, hogyan áll a másikkal szemben.