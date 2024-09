Betétfutam és egyéb újdonságok teszik színesebbé az idei Las Vegas-i Nagydíjat

A 2023-as, 41 év után visszatérő versenynek nem voltak betétfutamai, ugyanis egy kilazult csatornafedél csúnyán összetörte Carlos Sainz Ferrariját és Esteban Ocon Alpine-ját és nagy csúszást okozott a programban. Az F1 és a Las Vegas-I Nagydíj üzemeltetőjének kommunikációs igazgatója, Emily Prazer azonban megerősítette, idén látják hasznát annak, ha más autók is a pályára gurulnak:

„Tudjuk, mit akarunk idén a verseny előtt. Elhozzuk a Ferrari Challenge-et, emiatt nagyon izgatottak vagyunk. Sokan jelezték tavaly, hogy hiányzott nekik egy betétfutam. Elsősorban a logisztikai okai voltak ennek, amit szerintem mindenki megért.”

„Szóval most már bátrabbak vagyunk, mivel meg tudtuk hosszabbítani a nyitvatartási időt, így több dolog is folyhat a pályán. Őszintén, a tavalyi csak egy első alkalmas izgatottság volt, de most már merészebbek vagyunk. A Ferrari, ahogy el lehet képzelni, mindig nagy tömeget hoz Las Vegasba, szóval természetes, hogy őket, mint remek partnerünket kerestük meg.”

A Ferrari Challenge mellett Prazer elárulta, hogy az F1 Academy is be lesz mutatva a versenyhétvége folyamán, azzal a reménnyel, hogy a csak női versenyzőket felvonultató sorozat egy nap a vegasi verseny betétfutama lehet. A februárban szintén a városban rendezett Super Bowl nyomán a szervezők harmincezer ingyenjegyet tettek elérhetővé a pénteki és szombati F1 Festivalra, ezeket is mind elkapkodták.

„A jegyek elfogytak, napi harmincezer volt belőlük. Vegas ismert arról, hogy a nagy eseményeken özönlenek ide az emberek. Ha valaki egy vegasival beszél, a kaszinók is általában, de amikor a Super Bowl itt volt, tele volt a város, szóval ezt akartuk megidézni és a lehető legzsúfoltabbá tenni a várost, még ha valaki nem is a versenyre jön.”

„Ezért a helyi turisztikai hatóságokkal szervezünk egy fesztivált a belvárosban, ami elsősorban a zenéről fog szólni. Arra gondoltunk, hogy úgyis a Wynn mellett van a pálya és ez is a kapcsolatunk javítását szolgálja. Ki fogjuk állítani ott a kocsikat a betétfutamról. Olyan lesz, mint az NFL által nyújtott élmény, de ingyen be lehet jönni.”

Az első Las Vegas-i Nagydíj esélyt adott a városnak, hogy megmutassa magát, és számos eseményt is szerveztek, ami a versenynaptár többi résztvevőjétől egyáltalán nem megszokott. Szerda este zenei fellépők mellett a húsz pilótát mutatták be, de Prazer szerint mivel látják, hogy a pályán látottak elég jó műsort eredményezhetnek, másodszor már nem látják ennek szükségét.

„Ez a helyszín megkívánja a szórakoztatást és azt akartuk, hogy ez olyan jó legyen, mint maga a verseny. Ebből kicsit visszaveszünk, hogy inkább a valaha volt legjobb nagydíjat rendezzük. A kaszinók is a verseny programjához igazodnak, a Wynn, a Bellagio mind remek hétvégét zárt, de a belvárosi fesztivállal a célunk, hogy a Vegasba látogató átlagot se kergessük el a hétvége alatt.”

„Szerintem az első évben egyikünk sem tudta, milyen verseny lesz, szóval kicsit túlkompenzáltunk, hogy biztosan emlékezetes legyen, mert a szimulációk alapján nagyon nehéz megmondani előre, hogy valamiből jó verseny lesz-e.”

„Félre ne értsenek, bíztunk benne, de amikor megvalósítottuk, mindannyian azt akartuk, hogy süssön az eseményről, hogy ez Vegas, és az itteni partnereink is ezt szerették volna. A mentalitásunkat ők, az MGM-ek, a Wynnek, a Caesarok, nagyszerű partnereink is alakítják, szóval érthető, miért a helyszín reklámjaként akarták ezt. Erre mi azt mondtuk, hogy akkor lépünk vagy 15 szintet, amit meg is tettünk az első évben. De most vissza szeretnénk ebből venni.”

„Úgy éreztük, hogy kicsit elszaladt velünk a ló, a szerda esti műsor csak egyszeri alkalom volt. Soha, soha többet nem fog senki sem rávenni, hogy még egyszer ennyi pénzt költsek harminc percre. Emmy-díjra jelöltek minket érte, de azért ez egymaga egy külön projekt volt!”

Egy másik módosítás az eseményre árusított jegyek terén figyelhető meg, a korábbi étkeztetőket ugyanis lecserélték, hogy a rajongók számára „sokkal hozzáférhetőbb” legyen a futam és Prazer szerint nem is fognak olyan magasra kúszni a hotelek árai, mint tavaly novemberben:

„Kivételes lesz. Ugyanakkor nagyon szeretnénk javítani a komoly problémákon. Mindenesetre, ahhoz képest, hogy az első esemény volt, nyilván büszkék vagyunk arra, amit szerveztünk. Most az a dolgunk, hogy fenntartsuk ezt a színvonalat. Menet közben állítgatunk.”

„Tavaly az étkeztetés (ez benne volt a jegyárban – a szerk.) rendben volt. Idén még jobb lesz. Próbálunk mindenkinek megfelelni. Szerintem három-öt év kell az ilyen eseményeknek, hogy talpra álljanak, szóval izgatottan várjuk.”

Bár a jegyárusítás, a marketing és a versenyhétvége melletti események is változnak, Prazer szerint nagyjából ugyanakkora maradhat a bevétel, mint a 2023-as esemény alkalmával, úgy is, hogy igyekeznek korán megoldani az akkor felmerült problémákat.

A forgalom irányításán módosítottak, míg az ajándéktárgyakat nagyban adták el az értékesítőnek, hogy elég maradjon a hihetetlen kereslet kielégítésére. Mivel Vegasról beszélünk, a szervezők látványos attrakciókkal is készülnek – ezek közül a legváratlanabb egy, a Paddock Clubban létesített jégkorcsolyapálya lesz.

„Úgy beszélünk Las Vegasról a Forma-1-nél, mintha ez lenne a kis inkubátor, ahol próbálkozunk különböző dolgokkal és feszegetjük a határokat, elvégre ez Vegas. Szóval a Paddock Club tetejére idén egy jégkorcsolyapályát teszünk.”

„Ilyet sehol máshol nem tennénk, de a szándék az, hogy egy még szórakoztatóbb teret hozzunk létre. Ha megnézzük, mekkora a Paddock Club, minden egyes centiméterét ki kell használnunk és elgondolkoztunk, mit lehetne kezdeni a tetővel? Szerintem hatalmas poén lesz.”

Nem ment minden olyan simán azért az első évben, több helyi vállalkozás és hotel jogi lépéseket tett kiesett bevételeik visszaszerzése miatt, amit állításuk szerint a pálya létrehozásakor átalakított utcakép okozott. Prazer: „Ezek az eljárások az egyik olyan dolog, amiről valószínűleg nem beszélhetek, de igyekeztünk mindent kijavítani és remélhetőleg beleegyeznek majd.”

„Mármint, eddig 650 millió dollár körüli pénzt fektettünk ebbe, kizárt, hogy ne feszegessük tovább a határokat. Ráadásul számos lehetőség is felmerült. A tény, hogy a város turisztikai hivatala a versenyen túl is a partnerünk, számos szállodával remek kapcsolatunk van.”

„Nyilván nekik is vannak érdekeik a világban, amiben versenyzünk. Ez elég érdekes. Vegasban rengeteget számít a szponzori bevétel és emiatt globális szinten is tudunk párbeszédeket folytatni, szóval elég jó előérzetünk van az ügyben.”