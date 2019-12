Bernie Ecclestone: "Nincs semmiféle örökségem!”

Aki csak kicsit is követte a Formula 1 világát az utóbbi évtizedekben, tagadni sem tudja: Bernie

Ecclestone-nak hatalmas életműve van. A brit a hibátlanul jó üzleti érzékével már korán felismerte a versenysorozatban rejlő potenciált, melyet idővel egy konkrét aranybányává alakított át.

Mindezt egy máshoz nem hasonlítható módon tette a ravasz üzletember, minden gyeplőt a saját kezében tartott, senkit sem engedett belelátni az ügyeibe. Ez utóbbira persze semmi szükség nem is volt, az üzleti meglátásainak köszönhetően nem csak saját magát tette gazdaggá, de sokan mások is profitáltak a királykategória körül alkotott bonyolult vállalati hálózatból.

Ecclestone korábban több csapatot is kisegített az anyagi csőd széléről – nem túl diplomatikus módon milliók áramlottak a csapatok részére, hogy fenntartsák magukat. Mindez 2005-ben ért véget, amikor a CVC Capital Partners, az egyik legnagyobb magántőke és befektetési társaság bekerült a Formula 1 világába.

Ezután egyre több tárgyalófél került be a képbe és Ecclestone lassan elveszítette a hatalmát. Amikor a Liberty Media 2016-ban beszállt a Formula One Groupba, Eccestone-nak, mint a száguldó cirkusz vezetőjének napjai meg lettek számlálva. Az amerikai vállalatcsoport Chase Carey-t nevezte ki a modern Formula 1 főépítészének helyére, aki a mai napig vezérigazgatóként irányítja a sport anyagi ügyeit.

Ecclestone már csak néha napján látható a futamokon, a paddockban is már csak vendégként tűnik fel, ahogy tette például a szezonzáró futamon is Abu Dhabiban. A 89 éves üzletembert, akit annak idején mindig riporterek hadai sereglettek körül, amikor csak meglátták a paddockban, ma már csend és nyugalom övezi.

Eccestone biztos benne, hogy hamarosan meg fognak róla feledkezni, ahogy ezt a Beyond The Grid podcastjének legutóbbi adásában is kifejtette. Amikor az örökségéről kérdezték, ő a tőle már megszokott éles hangnemben válaszolt:

„Nincs semmiféle örökségem! Ahogy a legtöbb ember, én is el fogok tűnni és néhány hónapra rá már senki nem fog emlékezni rám. Senki nem fog törődni velem, a világ pedig megy tovább a maga útján. Új emberek jönnek, új dolgok fognak történni.”

