Bernie Ecclestone 25, Ferrari tematikájú műalkotást vásárolt

Az angol művész, Mark Dickens az elismert Forma-1-es fotóssal, Keith Suttonnal közösen elkészítette a Ferrari in Art – The Sporting Legacy című sorozatot, amiben 25 képbe zárva próbálják bemutatni, mitől olyan különleges a Ferrari.

„Soha nem találkoztam még ilyen kollaborációval, és egyszerűen nem tudtam ellenállni a csábításnak, hogy megszerezzem őket a saját gyűjteményembe” – mondta Berni Ecclestone. „Markot és Keithet is jól ismerem, először 2009-ben találkoztam vele, és 2011-ben megbíztam azzal, hogy minden egyes versenyről készítsen egy festményt, amit aztán be is mutattunk a promótereknek.”

„Keithet még régebb óta ismerem, akkor találkoztam vele először, amikor éppen elkezdte a motorsport fotós karrierjét, több, mint 40 éve, és pontosan tisztában voltam azzal, milyen szenvedélyesen szereti a Ferrarit.”

Nem Ecclestone az első neves Forma-1-ben mozgó ember, aki Dickens/Sutton sorozatot vásárolt: 2016-ban Sebastian Vettel vásárolta meg a „World Champions in Art” kollaborációjukat.

A Ferrariról szóló sorozathoz Sutton az olasz márkához kapcsolódó összes prominens embert megkérte arra, hogy a saját szavaikkal mondják el, mit jelent számukra a Ferrari, így olyanok elmondásaiból inspirálódtak, mint Nigel Mansell, Fernando Alonso, Luca di Montezemolo, Ross Brawn de a híresen Ferrari őrült Gordon Ramsayt is megkérték, hogy segítsen nekik, összesen pedig 129, kézzel írt üzenetet kaptak, ami alapján dolgoztak.

„Nagyon különleges volt részt venni ebben a projektben, olyasvalamiről, amit szenvedélyesen szeretek” – mondta Dickens. „Amikor Bernie Ecclestone bejelentkezett a sorozatért, az külön megmutatta, hogy érdemes volt annyi energiát fektetni ebbe.”

