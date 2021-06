Bergernek tetszik, amit lát – Mick egy „tipikus Schumacher”

A Haas két újonca közül eddig Schumacher mutatta a meggyőzőbb teljesítményt összességében, hiszen kevesebb hibát vétett, mint márkatársa, Nyikita Mazepin, tempó tekintetében pedig bőven az orosz előtt jár, főként a versenyeken.

A csapatot is lenyűgözte a német precizitása és munkamorálja, de Bergernek is feltűnt, hogy milyen jól dolgozik a tavalyi F2-es bajnok az autóban és azon kívül is. „Mick mindent jól csinál” – mondta az osztrák a Sport1.de-nek.

„Pontosan azt hozza, amit várni lehet tőle ezen körülmények között: megveri a csapattársát, tiszta futamai vannak, és nem hibázik sokat. Azt is látni lehet, ahogyan olvassa és elemzi a futamokat. Tipikus Schumacher. Látható, hogy gyorsan tanul és mindent magába szív.”

„Ugyan a Haas nem egy topcsapat, de néhány verseny után már megmutatta, hogy ő az egyértelmű első számú náluk. Ez már sikernek számít, és ezért is hiszek annyira a jövőjében” – magyarázta Berger.

Mivel az édesapja az egyik legsikeresebb pilóta volt az F1 történetében, ezért Micket szinte állandóan hozzá hasonlítják, de Berger is úgy érzi, hogy ez nem valami fair a fiatal tehetséggel szemben. „Látható, hogy jó pilóta lesz belőle. Hogy mennyire, az majd kiderül.”

„Az édesapja lábnyoma óriási. Ezért nem gondolnám, hogy az összehasonlítás teljesen fair lenne.” Már csak azért sem, mert az osztrák szerint a korábbi ferraris legenda a valaha volt legjobb pilóta, főleg amiatt, ahogyan sikerre vezette az olasz istállót.

„Engem elsősorban az nyűgöz le, ahogyan visszavezette a Ferrarit a sikerek útjára. Csak kérdezzenek meg engem, Sebastian Vettelt, Alain Prostot vagy Fernando Alonsót. Mi nem tudtuk ezt megcsinálni. Nyertünk ugyan versenyeket, de az áttörés nem sikerült. Arra csak Niki Lauda és Michael Schumacher volt képes.”

Hamilton 40 évesen már nem akar a mezőny tagja lenni