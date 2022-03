Berger szerint Gasly megérdemelne egy második esélyt

Gasly Forma-1-es karrierje eddig minden volt, csak nem átlagos. Az AlphaTauri versenyzője 2017 végén debütált a Toro Rossónál, ahol öt futamon vezethetett, mielőtt 2018-ban állandó helyet kapott a csapatnál. A fiatal tehetség ekkor bebizonyította tehetségét, és a Red Bull Racingtől távozó Daniel Ricciardo helyén szerepet kapott a nagycsapatnál.

Ricciardo távozása meglepetésként érte a Red Bullt, és Gasly számára több mint egy év Toro Rossónál töltött idő után a váltás is korainak tűnt. Ez be is igazolódott, ugyanis alig hat hónap után ismét lefokozták a franciát. Gasly meg sem közelítette csapattársa teljesítményét, ráadásul többször is paddockban nézte végig a futam hajráját.

A Toro Rossónál, majd később az AlphaTaurinál azonban Gasly hamar újra belejött a dolgokba, és kétszer még a dobogóra is felállhatott. 2020-ban megnyerte az Olasz Nagydíjat, 2021-ben pedig az Azerbajdzsáni Nagydíjon egy harmadik helyet szerzett. Gasly 2022-ben ismét erősen kezdett, így a Red Bull csapatánál ismét képbe kerülhet.

Berger a Motorsport.com-nak úgy nyilatkozott, hogy Gasly megérdemel egy második esélyt. A korábbi F1-es pilóta szerint a francia előző lehetősége pont rosszkor jött. Ő maga sem volt még készen, a csapat sem volt még jó formában, ráadásul Max Verstappennek is bizonyítania kellett, hogy az élmezőnyben van a helye. Berger szerint ez most sokkal nyugodtabb lenne, hiszen a hollandnak is „örökre szóló” szerződése van.

„Amikor a Red Bull meghoz egy döntést, akkor általában hűek maradnak ahhoz a döntéshez. Megadják az esélyt, de Gasly rosszkor kapta meg. Max Verstappen mellett amúgy sem könnyű, de szerintem elég jó egy második esélyhez. Nagyszerűen teljesít, és jó versenyző" - mondta Berger.

Berger ezért kíváncsi arra, hogy mit tesz majd a Red Bull, ha Gasly 2022-ben jó szezont produkál. Kérdés azonban, hogy a Red Bull félrelöki-e Sergio Perezt. A mexikói már 2021-ben is jól fejlődött, és egy szaúd-arábiai pole pozícióval 2022-t is jól kezdte. Ebből a szempontból tehát furcsa lenne, ha a Red Bull pilótát cserélne.