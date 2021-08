Berger: sok csatát láttam már az F1-ben, de az idei egészen elképesztő

A Forma-1 világbajnoki címéért való küzdelem idén ugyanúgy elkápráztatja a motorsport rajongóit, ahogyan a tízszeres futamgyőztest. A küzdelemről a következőt nyilatkozta: „Nem sokkal ezelőtt alig gondoltam volna, hogy Max is részese lehet a bajnoki csatának, de a Forma-1-ben sohasem becsülheted alá az ellenfeleidet, nem lehetsz biztonságban.”

„Maxnak egy biztonságos előnnyel a tabellán kellett volna megérkezni Spa-Francorchamps-ba, de a Mercedes keresztülhúzta számításait.” – nyilatkozta a tiroli a Speedweeknek.

Verstappennek a következő két futam hazai pályának mondható (édesanyja belga), azt követi pedig a régóta várt holland nagydíj szeptember 5-én. Berger elmondta, egészen rég óta követi Max pályafutását. Először korábbi ellenfele, Huub Rothengatter hívta fel rá a figyelmét.

„Már amikor a Forma-3 nevelőszériában az FIA-nak dolgoztam, egész egyértelmű volt a tehetsége. Különösen Imolában kápráztatott el. Sokan azt hitték, Maxnek erősebb a motorja a többiekénél, ami persze badarság volt. Egyszerűen átgázolt a mezőnyön, sorra megelőzve ellenfeleit.” – nyilatkozta a DTM főnök

Berger elismerte az idősebb Verstappen érdemeit is: „Jos mindenkor Max mellett állt. Mint példakép, aki azon kívül, hogy támogatta, ösztönözte is fiát a siker felé vezető úton. Nem csak, mint pilótát, emberként is különösen kedvelem őt.”

A 2022-es szabályváltoztatások kapcsán pedig hozzátette: „A vb címért folytatott küzdelem mindig sokba kerül. Azonban egyik top csapat sem lesz ez miatt hátrányban a jövő évi autók megalkotása során. Meg fogják oldani, profik.”



„A szezon második felét tekintve, megéltem már sok párharcot a 210 nagydíjam során, de amit idén látunk, az egészen elképesztő. Nem csak a két pilóta közti párharc, hanem a háttérben zajló szócsaták Wolf és Marko között is emelik az idei szezon fényét. Nem lepődnék meg, ha világbajnoki cím sorsa csak Abu Dhabiban dőlne el. – zárta gondolatát a 61 éves ex F1 pilóta.