Berger: „Most nincs értelme, hogy Hamilton késsel a fogai között harcoljon”

Az osztrák úgy érzi, hogy a hétszeres bajnok agresszívebb oldala majd akkor fog újra előjönni, ha ismét az előkelőbb pozíciók lesznek a célkeresztben. Eközben George Russell egészen a negyedik helyig tudott felkapaszkodni Imolában.

Berger viszont úgy látja, a Mercedes két versenyzője eltérő helyzetben van. „Eléggé egyszerű a helyzet. Russell többet kockáztat, mert fiatalabb. Ha a győzelem lenne a tét, akkor Hamilton is sokkal inkább késsel a fogai között vezetne” – mondta az Auto Bildnek a Ferrari és a McLaren korábbi pilótája.

„Amikor viszont a 13. hely a tét, akkor érthető módon ez nem hozza annyira lázba őt.” Miközben sokan már Hamilton jövője kapcsán találgatnak a gyenge szezonkezdés fényében, Berger szerint a brit első számú motivációja a folytatás mellett egyértelműen a nyolcadik cím megszerzése lehet.

„Lewis célja, hogy ő legyen az egyedüli rekordtartó a nyolcadik sikerrel. Tavaly ez drámai körülmények között csúszott ki a kezéből. Én viszont úgy vélem, továbbra is dolgozik rajta, még ha ez csak a következő évben is lesz elérhető. Számomra továbbra is ő a legteljesebb pilóta a sebességet és a tapasztalatot illetően.”

Hamilton egyébként nemrég maga is egy sejtelmes poszttal tudatta, hogy nem megy sehová, és tovább fog küzdeni azért, hogy megvalósítsa „mesterművét”.

