Berger: jól teszi a Red Bull, hogy nem áll össze a Porschéval Miután hivatalosan is kiderült, hogy a Porsche nem lesz a Red Bull partnere 2026-tól, mivel a felek nem tudtak megegyezni a fontosabb kérdésekben, többen is elmondták véleményüket a helyzetről. Most belépett közéjük a korábbi pilóta, Gerhard Berger is.