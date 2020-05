Berger Buttonnal és Hülkenberggel is beszélt a DTM kapcsán

Gerhard Berger mindig is hangsúlyozta, hogy a régi vonalak erősítésének jegyében nagy neveket is szeretne a DTM-ben. A színfalak mögött számos ilyen versenyző szereplése vetődött fel, akik közül Robert Kubicát sikerült meggyőzni.

A lengyel versenyező azonban nem hagyta el a Forma-1-et, mivel az Alfa Romeónál fontos tesztpilótai feladatokat tölt be, és lehetősége van arra, hogy az idei autót a valóságban is pályára vigye, ne csak a virtuális térben.

Kubica bizonyította, hogy a nagy nevek valóban fontosak a DTM számára, és hosszú heteken át pletykáltak a lengyel beszállásáról, ami végül meg is valósult. A mögötte álló Orlen tette ezt lehetővé, összeállva a privát Art Grand Prix néven futó csapattal.

Berger azonban nem elégszik meg ennyivel, és újabb nagyobb neveket akar, mivel tudja, hogy ezzel még népszerűbb lehet a DTM. Kubica a Speed Week hasábjain elmondta, hogy az osztrák 2009 világbajnokával, Jenson Buttonnal, valamint Nico Hulkenberggel is beszélt.

Button vendégversenyzőként ott volt a hockenheimi finálén, amikor a Super GT mezőnye közösen versenyzett a DTM-mel. Jenson elmondta, valóban érdeklődik a széria iránt, és miután elhagyta a japán bajnokságot, minden adott lehetne, de még semmit sem történt.

Hülkenberg kapcsán is ezt lehet mondani, aki azzal, hogy kikerült a Forma-1 körforgásából, igen sok lett a szabadideje. Nyilván a koronavírus miatt ez mindenki másra is igaz a versenyzők közül, és a németről is rengeteget pletykáltak.

