Berger: a szex, a drogok és a rock and roll miatt nem lett meg a bajnoki cím

Szex, drogok és persze rock and roll. Nem is kérdés: a Forma–1 régebben más volt. Veszélyesebb és vadabb is, mint manapság. Főként a pályán kívül. A DTM jelenlegi főnöke megerősítette, hogy a híres mondás rá is igaz volt a ’80-as és ’90-es években, még aktív versenyzői pályafutása alatt.

„Talán tényleg lehet így fogalmazni, még ha nem is volt minden meg közülük.” Hogy a három fentebb említett dologból melyik hiányzott, azt inkább nem fedte fel. Igazából a saját elmondása szerint „gondtalan” volt számára az élet a karrierje csúcsán.

„Nem kizárólag jó élményeim voltak az életben, mert azért nehezebb időszakok is jöttek. Az egész hullámvasútszerű volt, de mindig élveztem. Berger többek között a Ferrarinál, a McLarennél és a Benettonnál is versenyzett, 1984 és 1997 között pedig tíz győzelmet és 48 dobogós helyezést ünnepelhetett.

1988-ban és 1994-ben harmadik lett az egyéni pontversenyben a Ferrarival. A pályafutásához emellett hozzátartozik még az imolai nagy balesete is 1989-ből, amikor az autója is lángra kapott, miután ugyanott rohant bele a falba nagy sebességgel, ahol Ayrton Senna néhány évvel később. Berger azonban viszonylag könnyedén megúszta.

Megnézve a teljesítményét, akár világbajnok is lehetett volna belőle, így gyakran teszik fel neki a kérdést: miért nem lett az? „Azért, mert egyfelől élvezni akartam a futamot, másfelől meg az előző estét is” – mondta nevetve.

Az osztrák nem is szeretné elhallgatni, hogy azokban az időkben, amikor súlyos és halálos balesetek is gyakrabban történtek a versenyhétvégék alkalmával, a versenyzők szerették kiengedni a gőzt. „Igen, vad volt. Nem volt média, nem volt annyira átlátható, mint manapság.”

„Csinálhattál valamit anélkül, hogy az az újságokban vagy a TV-ben kötött volna ki a következő nap. Ezért is éltünk veszélyesebben. Én azonban mindenképpen élveztem a sportot és az életvitelemet is.”

Berger azért olykor felteszi magának a kérdést, hogy a mai tudásával milyen dolgokat csinálna másképp, ha tehetné. „Nem sok minden van, amit ugyanúgy csinálnék. A kérdés viszont az, hogy túlélnék-e akkor.”

Amin azonban szinte biztosan változtatna, az a következő: „Még jobban elkötelezném magam a sport iránt, kicsit csökkenteném a szórakozást, és megpróbálnám megnyerni a vb-címet.”

Hülkenberg elmondta, mikor lett számára világos, hogy nem lesz a Red Bull pilótája

Videón VeeKay nagy balesete az Indy 500-as tesztről