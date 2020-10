Bereznay ismét dobogós, Opmeer a második futamgyőzelmét szerezte

Bereznay Dani a 2. helyről rajtolhatott az F1 Esports Pro Series 3. fordulóján, a Kínai Nagydíjon, a kiváló rajtja után pedig azonnal az élre állt, csapattársa, az élről rajtoló Jarno Opmeer a 4. helyig esett vissza.

Nem is álmodhatott azonban rosszabb futamról a Ferrari Esports csapata, a címvédő bajnok David Tonizza és Enzo Bonito is technikai problémákkal találkozott, és mindkettőjüket ledobta a szerver a 3. körben.

A 2. helyre feljött Marcel Kiefer az 5. körben az alávágásos stratégiát választotta, Dani pedig egy körrel később ki is állt, azonban Kiefernek működött a korai kerékcsere, és átvette a vezetést a kötelező pit stop után.

Az alternatív stratégián, közepeseken rajtolók közül Brendon Leigh kezdte meg a kiállások sorát a 12. körben, azonban eközben Dani a gumielőnyét sokáig nem tudta kihasználni, és a nála 2 körrel hamarabb kereket cserélő Frederik Rasmussen sem maradt le.

Opmeer a 14. körben állt ki, és messze a leggyorsabb ember volt a pályán, így hamar átrágta magát Joni Tormolán és Lucas Blakeley-n, így feljött a 4. helyre a Kiefer-Bereznay-Rasmussen trió mögé.

A holland a 18. körben meg is előzte Rasmussent, majd a hátsó egyenesben Bereznay mellett is elment. Daninak ezután Rasmussen mellett a williamses Alvaro Carreton miatt is aggódnia kellett, aki Opmeerhez hasonlóan a lágy gumikon érkezett.

Dani végül maga mögött tudta tartani Carretont, de Kiefert nem tudta megelőzni, így meg kellett elégednie a 3. hellyel. Ismét kiütközött tehát az F1 2020 egyik idei sajátossága, miszerint óriási tempókülönbség van a két keverék között.

