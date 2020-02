A 2020-as F1-es Mercedes festése: ott a piros szín - jelentős támogató lett az INEOS

2014 óta Mercedes-uralom van a Forma-1-ben. Ez már azokon az éveken is túltesz, amikor Michael Schumacher és a Ferrari sorra nyerte meg a bajnokságokat. A német gyártó minden eddigi rekordot megdöntött, és nincs vége!

Soha nem volt példa arra, hogy egy csapat hat egymást követő alkalommal megszerezze a konstruktőri és az egyéni trófeát a Forma-1-ben. A Mercedesnek ez is sikerült, és jó eséllyel pályáznak arra, hogy a hetediket is a vitrinben tudják.

Lewis Hamilton is a 7. címére tör, és ha sikerül neki, akkor beállítja Michael Schumacher megdönthetetlennek hitt rekordját. Favoritként várhatja a 2020-as idényt, aminek több egyértelmű oka is van.

A 35 éves kora ellenére még mindig rendkívül gyors és konstans, valamint régóta dolgozik a Mercedesnek, mely 2 éve fejlesztette a W11-et, melynek festését ma leplezték le. Emellett a szabályok stabilak maradtak 2020-ra, és az istálló igen erősen fejezte be a legutóbbi kiírást.

Hamilton sikere mellett szól még, hogy a csapattársa, Valtteri Bottas ugyan tavaly élete legjobb eredményét érte el, így sem volt valós esélye. A finn pilóta az első pár nagydíjon meg tudta szorongatni a csapattársát, majd...

A Mercedes egyben van, és Toto Wolff is kiváló munkát végez csapatfőnökként. Legalább egy lépéssel a többiek előtt járnak, és talán ez a 2021-es szabályváltozásokig így is marad. A W11 alapjai pedig erősek lehetnek.

A motor körül szintén eszközöltek változtatásokat: egyrészt a megbízhatóság érdekében, másrészt több lóerőt generáltak. A hűtés területén más megoldásokat használnak, hogy a forró hétvégéken ne legyenek problémáik.

Most pedig nézzük meg a Mercedes új festését, míg a W11 hivatalos bemutatója csak február 14-én lesz. Ez tehát nem az idei kihívó, de a festés már új, rajta a korábban vizionált piros színnel, ami igen látványosan mutat.

Az Ineos ezelőtt már a kerékpársportban is letette a névjegyét. A társaság a vízi sportokból is ismert lehet, közelebbről az Amerikai Kupáról. Az alakulat az Ineos Team UK nevet viselte. A labdarúgásban tavaly 110 millió dollárt költöttek, megszerezvén a francia első osztályban szereplő OGC Nice-t. Emellett még más sporttal kapcsolatos befektetéseik is vannak, de a Forma-1-gyel szintet léphetnek.

Az INEOS tehát már nemcsak technikai partnerként van jelen a Mercedesnél, amit még decemberben jelentettek be, hanem jelentősebb szponzorként is. Ez pedig egy újabb jel arra, hogy a csapat nem fog kiszállni az év végén. Az új kiemelt támogató fontos megjelentési helyeket kapott az autón mint azt a képeken is látszik: az első szárny véglapja, hátsó szárny, légbeömlő...

