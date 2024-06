Belsőkamerás videón Norris élete egyik legnagyobb F1-es köre a Spanyol Nagydíjról

Egy ideje már Verstappen is érzi, hogy az idei bajnokság egészen más, mint a tavalyi és a korábbi, amikor simán hozta a címeket. Lehetséges, hogy így is meg lesz neki a negyedik cím, akárcsak anno Vettelnek, szintén, a Red Bullal, de ez most szorosabb.

Nagyon-nagyon izgalmas az idei bajnokság, amihez az is kell, hogy Verstappen mostanában ne végezzen az élen, és csökkenjen a többiek hátránya. Ha Norris hozza a győzelmet vasárnap Barcelonában, akkor mindez megvalósulhat.

Reális esély van rá, mert jó a McLaren tempója, akárcsak a Mercedesnek, akik sokat léptek előre. A Ferrari lassan csak a negyedik erő lehet, bár ők sincsenek messze, de az biztos, hogy a McLaren és a Red Bull szinte ugyanazt hozza.

Ha Newey távozik, ez még inkább így lehet a következő években, és még a McLarennek is lehetne esélye, ahol anno szintén nagy sikereket ért el. A Ferrari szintén küzd érte, sok függ attól, hogyan dönt a legendás tervező, de most minden a Spanyol Nagydíjról szól.

Érdemes megnézni Norris belsőkamerás felvételét, annyira erős kört rakott össze. Egészen minimális volt a különbség a két versenyző között, és idén nem ez az első hasonlóan szoros kvalifikáció. Az extra videós anyagot erre a linkre kattintva nézhetitek meg.