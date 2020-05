Belgiumban a kormány válaszára várnak az F1-es Belga Nagydíj megrendezéséhez

A naptárhelyzet még mindig nagyon bonyolult a Forma-1-ben, és továbbra sem jött hivatalos megerősítés az évadnyitó Osztrák Nagydíj július eleji megrendezéséről, bár erre egyre jobbak az esélyek. A nagy kérdés, hogy mi lesz utána, mivel minden országban más és más korlátozások vannak érvényben, ami még nehezebbé teszi a szervezést.

Az IndyCar csütörtökön jelentette be, hogy már júniusban újraindul a bajnokság, ami remek hír a motorsport rajongóinak. A Forma-1-ben még várnak ezzel, ahol bonyolultabb egy nagydíj lebonyolítása ezen körülmények között.

Többek között Belgiumban is betiltották a nagyobb események megrendezését az elkövetkezendő hónapokra. Ez azonban még nem jelenti azt, hogy Spa idén ne rendezhetne futamot a Forma-1-ben zárt kapuk mögött.

Ehhez pedig a kormány hivatalos jóváhagyása szükséges, máskülönben a Liberty Media is tehetetlen. Eredetileg a versenyt augusztus 30-ra tervezték. A pálya megpróbálja megtartani az eredeti dátumát, de az már biztos, hogy zárt ajtók mögött kell mindezt megtenniük, amikor megérkezik az F1 mezőnye.

Vanessa Maes, a pálya igazgatója az RTBF által közölt nyilatkozatában elmondta, még mindig a zöld jelzést várják a kormánytól, hogy közönség nélkül augusztus 30-án megrendezhessék a Belga Nagydíjat. „Mindenki tudja, hogy minden szervező a kormányától függ.” - tette hozzá.

Mindez azt is jelenti, hogy a belgák sem adják fel a harcot, és meg akarják rendezni az F1-es versenyüket, független attól, hogy közvetlen bevételük nem lehet a jegyeladásokból a zárt kapus esemény miatt.

2021 is kérdéses lehet, mint azt láttuk Hollandia esetében, ahol addig a pontig nem rendeznek meg nagyobb eseményeket, míg nem érhető el a vakcina. Továbbra is rengeteg a kérdőjel, de a Forma-1 számára létfontosságú, hogy idén legyenek versenyek, máskülönben több csapat is kiszállhat.

Claire Williams, a Williams helyettes főnöke egészen odáig ment, hogy szerinte, ha idén nem tudnak versenyezni, az borzalmasan sok csapat kiszállását fogja jelenteni. Ez pedig a lehető legrosszabb forgatókönyv, ami visszafordíthatatlan károkat okozhat.

