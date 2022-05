Belga Nagydíj újratöltve? Elhalasztották a Monacói Nagydíj rajtját!

A versenyirányítás először arról számolt be, hogy az eredetileg 15 órára tervezett rajtot elcsúsztatja az eső miatt, majd a pilóták 15 óra 16 perckor elindultak a safety car mögött egy felvezető körre. Az eső viszont nemhogy elállni nem akart, egyre inkább elkezdett szakadni.

Mick Schumacher például arról számolt be csapatának rádión, hogy ekkora esőt még életében nem élt át versenyautóban ülve, és nem sokkal később be is kellett mennie a bokszba a versenyzőknek, egyelőre pedig bizonytalan, mikor lesz rajt - ha lesz egyáltalán.

A legfőbb problémát az okozza, hogy éppen Monte-Carlo fölött állt meg egy elég komoly esőfelhő, de akadt olyan pilóta, aki a bokszban is az autójában maradt, mások viszont kiszálltak. Max Verstappen például Christian Hornerékkel csevegett jó kedélyűen a garázsban, de Csou Kuan-jü az Alfa Romeóban maradt.

A Monacói Nagydíj minden részletéről beszámolunk élő, szöveges közvetítésünkben, így ha bármilyen döntés születik a verseny rajtjával kapcsolatban, azonnal megtudhatjátok! Abban pedig csak bízni tudunk, hogy nem járunk úgy, mint a tavalyi Belga Nagydíjon, amit hosszas várakozás után végül nem rendeztek meg.