Beidézték a Racing Pointot a felügyelők a mai versenyt követően

Az FIA a pénteki nap elején jelentette be, hogy a hátsó fékhűtők használatával a rózsaszín alakulat megsértette a sportszabályzatot, mivel azokat a Mercedes és nem a Racing Point tervezte. A versenyt követően az FIA feljegyezte, hogy a csapat ismét ugyanazokat az alkatrészeket használta, ezért ismét megsértették a szabályzatot.

A csapat egyik képviselőjét kérték meg arra, hogy jelenjen meg a felügyelők előtt vasárnap délután, azt követően, hogy a csapat dupla pontszerzést könyvelt el Lance Stroll hatodik, valamint Nico Hülkenberg hetedik helye révén.

Bár a Racing Pointot a Stájer Nagydíj okán büntették meg 400 ezer euróra, és vontak le tőlük 15 bajnoki pontot, az azt követő futamokra csak megrovásban részesültek, egyéb szankció nem érkezett. A döntés zavarba ejtett néhány rivális csapatot, akik nem értették, hogy hogyan használhatják továbbra is ugyanazokat a fékhűtőket.

Ezt követően a Ferrari, McLaren, Renault, Williams négyes jelezte szándékát, hogy nem hagynák ennyiben az ügyet. Az FIA együléses bizottságának vezetője, Nikolas Tombazis elmagyarázta, hogy azért kapott a Racing Point csak megrovást a fékhűtők további használata miatt, mert azok megfelelnek a technikai szabályoknak.

„A felügyelők úgy ítélték meg, hogy a folyamat volt hibás és nem maguk az elemek” – mondta.

