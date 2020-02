BRÉKING: Hamilton és Bottas legújabb F1-es Mercedese, a W11

Nem túlzás azt állítani, hogy 2014 óta Mercedes-uralom van a Forma-1-ben. Ez már azokon az időkön is túltesz, amikor Michael Schumacher és a Ferrari könnyedén gyűjtötte be a címeket. A németek minden eddigi rekordot megdöntöttek.

Soha nem volt példa arra, hogy egy csapat hat egymást követő alkalommal behúzza a konstruktőri és az egyéni címet a Forma-1-ben. A Mercedesnek ez is sikerült, és most jó eséllyel pályáznak arra, hogy a hetedik is meglegyen.

Lewis Hamilton is a 7. címére hajt, és ha sikerrel jár, akkor beállítja Michael Schumacher megdönthetetlennek hitt rekordját. Abszolút favoritként várhatja a 2020-as szezont, aminek több egyértelmű oka is van.

Mercedes AMG F1 livery Fotó készítője: Mercedes AMG

Egyrészt a 35 éves kora ellenére még mindig nagyon gyors és konstans, másrészt régóta versenyez a Mercedesnek, mely 2 éve dolgozik a ma bemutatott W11-es autón. Emellett a szabályok stabilak maradtak 2020-ra, és a csapat nagyon erősen fejezte be a legutóbbi szezont.

Hamilton sikere mellett szól az is, hogy a csapattársa, Valtteri Bottas ugyan tavaly élete legjobb eredményét érte el, még így sem volt valós esélye a címre. A finn az első pár futamon meg tudta szorongatni a csapattársát, majd jött a lejtő.

A Mercedes nagyon egyben van, és Toto Wolff is kiváló munkát végez. Legalább egy lépéssel rendre a többiek előtt járnak, és lehetséges, hogy ez a 2021-es szabályváltozásokig így is fog maradni. A W11 alapjai pedig rendkívül erősek lehetnek.

Mercedes AMG F1 Fotó készítője: Mercedes AMG Mercedes AMG F1 livery Fotó készítője: Mercedes AMG Mercedes AMG F1 livery Fotó készítője: Mercedes AMG

A motor körül is eszközöltek változtatásokat, egyrészt a megbízhatóság érdekében, másrészt feljebb tekerték a lóerőket. A hűtés területén is más megoldásokat használnak, hogy a forró hétvégéken ne legyenek újabb problémáik.

Most azonban jöjjenek a képek az új autóról, amit Silverstone-ban, a legendás brit aszfaltcsíkon járatnak be, mint azt tették korábban is. Az ilyen eseményeken maximum 100 kilométer tehető meg a Pirelli demonstrációs abroncsaival, amik nem relevánsak a versenykeverékekkel.

A képek után videón is megnézhetjük a McLaren-Renault 2020-as autóját. Az MCL35 is bemutatkozhatott, amit Carlos Sainz Jr., és Lando Norris fog vezetni. Kezdődhet a nagy téli teszt!