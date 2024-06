Bearman szerint "nincs mit bizonyítania" a rátermettségét illetően

Oliver Bearman Barcelonában ismét Forma-1-es autóba ül, a Spanyol Nagydíj első szabadedzésén Nico Hülkenberget váltja. A Ferrari és a Haas tartalékpilótájának helyét az amerikai csapatnál már most sokan biztosra veszik.

A fiatal versenyző csütörtökön egy sajtótájékoztatón beszélt arról, miért nem érzi, hogy lenne bizonyítani valója: „Ezek a gyakorlások számomra a jövőnek a gyakorlásai. Remélhetőleg a jövőben sokkal több szabadedzésen leszek ott, ha értitek, mire gondolok. Nem érzem úgy, hogy bármit bizonyítanom kéne, de ez már a kezdetektől így volt, a tavalyi mexikói szabadedzés óta.”

„Már akkor egyértelmű volt, hogy nincs mit bizonyítanom, ha azt hozom, amire képes vagyok, az már elég. Nem érzem úgy, hogy erőlködnék, egyszerűen élvezem a dolgot, a gyakorlást és hogy egyre nagyobb tudásbázist építek ki.”

Az év elején az F2-es versenyző Carlos Sainz helyén az első teljes futamát is megkapta, hat pontot szerzett Szaúd-Arábiában, többek között Lando Norris és Lewis Hamilton előtt végezve. Ennek ellenére látja, hol tudna fejlődni:

„A műszaki tudásomat bővítenem kell a Forma-1-re. Sokkal összetettebb autók, mint az F2-ben, és jobban akarom segíteni a mérnököket és ebből a szempontból is építeni a kapcsolataimat. Emellett fizikailag is jobb formába akarok kerülni, mert az F1 ebben is egy hatalmas lépés.”

„Még ezeken a szabadedzéseken is látszik, mennyire megterhelő egy F1-es autót vezetni, nem akarom, hogy ez legyen a korlát számomra. A helyzet az, hogy az F1-ben nem engedheted meg magadnak, hogy ne száz százalékot hozz, főleg most, hogy ilyen közel van egymáshoz mindenki.”

„Nem lehet lazsálni. Nem lehet rossz napod, szóval próbálom a mentális helyzetet is javítani, mert jelenleg nagyjából mindenki egy szinten van. Nincs olyan tehetség, aki masszívan kitűnne, mindenki nagyszerűen teljesít. Mindenki hihetetlenül tehetséges. Az az igazán döntő, hogy mentálisan helyben legyek.”

Mindeközben újabb fejlemények a Newey-ságában,