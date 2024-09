Bearman: nem ezt a két helyszínt választottam volna az első két nagydíjamnak

A Ferrari-junior, aki jövőre már a Haas állandó pilótája lesz, ezen a hétvégén az eltiltott Kevin Magnussent helyettesíti. Ez lesz a brit második versenye azok után, hogy a szezon elején Carlos Sainz Ferrariját vezethette Szaúd-Arábiában.

Bár Dzsidda és Baku sok szempontból eltér egymástól, mindkettő nagytempójú városi helyszínnek számít, ahol nem sok tér van a hibázásra. Bár Bearman Bakuban tavaly pole-t szerzett és mindkét futamot behúzta az F2-ben, saját elmondása szerint így is egy hagyományosabb helyszínt választott volna első haasos viadalához.

„Egyértelműen nehéz pálya. Ez lesz a második versenyem az F1-ben, és ez lesz a második utcai pályám. Szóval egyértelműen nem könnyű helyzet. Ha választhattam volna két versenyt, valószínűleg nem ez a kettő lett volna az.”

„Ettől függetlenül tavaly sikeres voltam itt, jól ment. A nehéz része szerintem az, hogy felépítsd magadban az önbizalmat, mivel a falak közel vannak. Ha nem bízol a fékezésedben, akkor nehezen leszel gyors.”

„Az önbizalom megszerzése viszont önmagában kockázatos. Tavaly elég sokszor érintettem a falat, főleg az időmérőn, ahol a felfüggesztésem is megsérült, ami nem volt a legjobb pillanatom. A pole valahogy így is sikerült, de nem hiszem, hogy az F1-ben mindez elég lenne.”

Bearman ennek fényében kicsit óvatosabban akar menni az első pár edzésen, hogy megszokhassa a pályát. „A legfőbb cél, hogy felépítsem az önbizalmat, hogy bízhassak az autóban és magamban, mielőtt elkezdeném igazán nyomni és feszegetni a határokat.”

Miközben Dzsiddában szombaton kellett beugrania a számára ismeretlen Ferrariba, a Haas idei autóját már több szabadedzésen is vezethette, ami saját elmondása szerint mindenképpen segítségére lesz a jó eredmény elérésében.

„Kevin már egy ideje közel volt az eltiltáshoz, ezért tudtam, hogy bármikor adódhat egy lehetőség, hogy beugorjak az autóba. Ha választhattam volna, akkor nem az F2-vel azonos hétvégén történt volna, de nem választod meg, mikor kell F1-es autót vezetned, és minden lehetőséget ki kell használni.”

„Közben viszont nagyon igyekszem készülni a következő idényre, és ennek része az is, hogy már most készen állok. Ez tehát most egy újabb remek lehetőség arra, hogy megmutassam, mennyit fejlődtem és mire vagyok képes.”

Ami pedig a kezdést illeti, Bearman szpen teljesített, hiszen az első szabadedzést a 11. pozícióban zárta, megelőzve csapattársát, Nico Hülkenberget.