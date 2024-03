Bearman: „Kissé elfáradtam, de rendkívül izgalmas futam volt”

Miután kiderült, hogy Carlos Sainzra vakbélműtét vár, a Ferrari mindössze néhány órával a harmadik szabadedzés megkezdése előtt értesítette az egyébként F2-es pole-t szerző Bearmant arról, hogy neki kéne beugrania a spanyol helyére. Felkészülési ideje tehát nem sok volt, de már a pénteki időmérőn szép teljesítményt nyújtott.

A futam persze mindig egészen más kávéház, a 18 esztendős brit azonban most is remekül szerepelt, és végül élete első F1-es versenyén rögtön egy hetedik hellyel zárt. A leintést követően természetesen megkérdezték tőle, milyen érzések kavarognak most benne. Az első, amit megjegyzett, hogy eléggé elfáradt, ami nem is csoda, hiszen nincs még igazán hozzászokva az F1-es terheléshez.

„Kissé elfáradtam, ami szerintem látszik is, hiszen nem nézek ki a legjobban. Ettől függetlenül viszont fantasztikus verseny volt. Sokkolt, hogy mennyire nyomtuk, körről körre gyorsultunk, ami hihetetlen volt. A végén aztán ketten jöttek mögöttem a lágyakon, szóval nem pihenhettem, állandóan figyeltem a tükröt, de így is rendkívül izgalmas és szórakoztató verseny volt.”

Bearman mögött az utolsó körökben Lando Norris és Lewis Hamilton közeledett nagy erőkkel, hiszen mindketten eltérő stratégián voltak, így a végén lágy Pirelliken nyomhatták. Bearman kérdezgette is a mérnökét, hogy milyen messze jönnek mögötte, hiszen nem volt benne biztos, hogy meg tudja tartani a hetedik helyét.

„Szerintem igazán jól kezeltük, nem tudtak annyira nagy ütemben közeledni ránk, és még volt is némi tempó a tarsolyunkban, némi extra motormód, ha szükség lett volna rá. Azt hiszem, az utolsó körben futottam meg a legjobb köröm. Úgy döntöttem, megnyomom, hogy lássam, mire vagyok képes.”

„Folyamatosan építgettem az önbizalmam a futam alatt, főleg a kemény etap végéhez közeledve, amikor már jobban éreztem magam alatt az autót.” Bearman végül még elmondta, hogy ugyan a tapasztalt Nico Hülkenberggel picit meggyűlt a baja, de amint meg tudta őt előzni, már jobban nyomhatta.

És ez volt az egyik kulcsa is annak, hogy végül erős pontszerző pozícióban zárt, és a mögötte jövő gyorsabb autók nem tudták őt befogni a célig. Hetedik hely tehát, és ő lett a nap versenyzője is, amit megérdemelten kapott meg a szurkolóktól, hiszen nagyszerű időmérőt és versenyt teljesített a valaha volt legfiatalabb ferraris versenyzőként.

Ideiglenes csapattársa, Charles Leclerc is csupa jót mondott Bearmanről már a leintés után.