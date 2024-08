Bearman Antonellivel akar a világbajnoki címért küzdeni a Forma-1-ben

Két fiatal tehetség is a Forma-1 kapujában áll, ám míg Oliver Bearman jövője biztosított a Haasnál 2025-ben, addig Andrea Kimi Antonellit továbbra sem igazolta le a Mercedes a Forma-1-be, így van még bizonyítanivalója a fiatal olasznak.

Antonelli nem is olyan régen megnyerte az első futamát a Forma-2-ben, azóta pedig Magyarországon mutatott be szép futamot, így Wolff is egyre inkább azzal számol, hogy az olaszt igazolja le a Ferrarihoz távozó Hamilton helyére.

„Remélem, hogy ő is az F1-ben lesz, mert megérdemli” – jelentette ki Bearman a fő Forma-2-es riválisáról a Formula1.com hasábjain. „Remélem, hogy egy nap vele együtt harcolhatunk majd a világbajnoki címért, mert azt hiszem, ez az a pálya, amit mindketten célul tűztünk ki.”

Bearman álomcsapatával már megejthette a bemutatkozását a száguldó cirkuszban, ráadásul rögtön pontszerző helyen végzett, de a nagy álma az, hogy hosszú távon a Ferrari állandó versenyzőjévé váljon.

„Szerintem a Ferrari az egyik legikonikusabb márka a világon, természetesen a versenyzésen és az F1-en belül” – utalt a fő támogatójára Bearman. „Ez egy olyan márka, amely egyet jelent a versenyzéssel, a győzelemmel, a sikerrel és a fantasztikus versenyzőkkel is.”

Eközben az olvasói szavazatok alapján a döntő többség elküldte volna a Red Bulltól Sergio Perezt, aki idén nagyon nem találja a ritmust a riválisaihoz képest.