Bearman: Antonellitől és tőlem is többet vártak az emberek a Forma-2-ben

Kimi Antonelli a hetedik, Oliver Bearman viszont csupán a tizenötödik helyen áll a Forma-2-es bajnokságban, amivel nem igazán szolgáltak rá arra, hogy Forma-1-es lehetőséghez jussanak. Ennek ellenére a brit már biztos szerződéssel rendelkezik 2025-re, míg az olasz a Mercedesnél fő esélyes Hamilton pótlására.

Habár mind a ketten tudtak már futamot nyerni az utánpótlás sorozatban, a kritikák egyre hangosabbak, legutóbb például Csou emelte ki, hogy őt annak idején a számos győzelme és dobogós helyezése ellenére is „csupán” fizetős pilótának tekintették, addig Bearman meg sem közelíti az eredményeit.

„Hasonló problémával küzdünk mind a ketten” – utalt a problémás Forma-2-es szezonra a jövőre már a Haasnál versenyző Bearman a RacingNews365-nek. „Kimi és én is, talán még Kimi még inkább, mint én, mindkettőnkről beszélnek a médiában, különösen azért, mert az eredményeink nem egészen olyanok, amilyent szerettünk volna.”

„Ez nem könnyíti meg a dolgunkat, de ez az élet része. A média mindig is ezt fogja tenni, és ez egy kicsit áldás és átok is egyben. Arról van szó, hogy helyesen válasszam meg a csatáimat, és ez a fajta megközelítés, hogy megpróbálom maximalizálni azt, amim van, mert végül is erről szól az egész.”

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a Prema idénre igencsak gyengécske autóval állt elő, így Bearman szerint indokolatlan lenne a futamgyőzelmeket célként kitűzni maguk elé, abból kell kihozniuk a maximumot, amilyük van.

„Ha olyan autód van, amellyel az 5. helyen tudsz végezni, akkor az 5. helyen kell végezned, nem pedig a hetedik vagy nyolcadik helyen kell. Ezen a gondolkodásmódon dolgozom, de ugyanakkor tényleg úgy érzem, hogy nyerhetünk, és nincs okunk arra, hogy ne harcoljunk egy kicsit gyakrabban a dobogóért.

