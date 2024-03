Bearman a Ferrarinál? Így látja Vasseur

A Ferrarinál nincs üresedés a közeljövőben, lévén, Charles Leclerc szerződését nemrég hosszabbították meg, míg Lewis Hamilton 2025-ben több évre érkezik hozzájuk. Bearmant addig egy másik csapathoz küldhetik, a nyilvánvaló célpont a Haas lehetne, bár Komacu Ajao jelezte, elégedett Kevin Magnussennel és Nico Hülkenberggel.

Arra a kérdésre, hogy Bearman követheti-e Hamiltont a Ferrarinál, Vasseur tisztázta, korai az idő még az ilyen kijelentésekre, lévén, a hétszeres világbajnok még náluk sincs: „Ne kezdjünk el már most arról beszélni, hogy mi lesz Lewis Hamilton után, nincs is még a csapatnál!”

„De ez jó jel Ollie számára, egy fontos mérföldkő. Melbourne-ben és Imolában ismét az F2-es projekttel foglalkozik majd, a legfontosabb Ollie számára ez. Hamarosan szabadedzéseken fog szerepelni a Haasszal és ez fontos lesz, hogy még több tapasztalata legyen az autóval. Mindenesetre jó, hogy ez az eredmény már zsebben van neki.”

Bearman számos szabadedzésen részt fog venni a Haasszal, ott lesz Imolában, Barcelonában, Silverstone-ban, Magyarországon, Mexikóvárosban és Abu-Dzabiban is. Vasseur hangsúlyozta, továbbra is tanulnia és fejlődnie kell: „Dzsidda egy lépés, nem a végső cél. Most jól teljesített, de nemsokára az F2-ben más kihívások várnak rá.”

„Lesz majd pár szabadedzése velünk és a Haasszal, szóval fél év múlva már nem a dzsiddai teljesítményéről fogunk beszélni, hanem hogy mit csinált Mexikóban, Brazíliában [sic!]. Minden nap új kihívás lesz, de persze, ha ugyanilyen marad a hozzáállása, akkor jól fog menni neki.”

Bearman azért lehetett ott Dzsiddában, mert ezen a hétvégén ő volt kijelölve a Ferrari tartalékjának F2-es kötelezettségei ellenére. Ez az Ausztrál Nagydíjon is így lesz. A másik tartalékpilóták, Antonio Giovinazzi és Robert Svarcman azért nem voltak elérhetőek, mert a zsúfolt versenynaptár több helyen ütközik WEC-kötelezettségeikkel és szimulátoros munkájukkal, így amikor az F2 is jelen van, akkor Bearmant választják.

A Motorsport.com naptárról szóló kérdésére Vasseur így felelt: „Még a télen döntöttem így, mert elég hülye lettem volna, ha Antoniónak 22-24 versenyen itt kéne lennie, miközben az LMH-ban versenyez.”

„Az LMH elég fontos a márkának, nagy kihívás, ezért nem akartam, hogy Antoniónak vagy Svarcmannak ott kelljen lennie velünk egy héttel Katar után, amikor utána megint mehetnek versenyre. Ezért döntöttünk úgy, hogy Ollie lesz most a tartalék és amikor nincs itt, akkor a szimulátorban lesz.” Giovinazzi első szereplése tartalékként a Japán Nagydíjon lehet esedékes.