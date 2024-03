BBC: 4 F1-es csapat érdeklődik Oliver Bearman iránt

Oliver Bearman a Szaúd-arábiai Nagydíjon mutatkozott be a Forma-1-ben, miután Carlos Sainz vakbélgyulladása miatt hirtelen kellett beugrania a Ferrari autójába, és az időmérő előtt csak egy szabadedzést teljesített.

A 18 éves F2-es pilóta a 11. helyről indulva a 7. pozícióban futott be, az érett versenyzésével pedig több pilótát is lenyűgözött, Hamilton és Leclerc is elismerően beszélt a fiatal britről.

A BBC újságírója, Andrew Benson pedig a kérdezz-felelekjében arról beszélt, a Ferrari-partner Haas mellett további három istálló érdeklődhet Bearman szolgáltatásai iránt:

„Kétségtelenül – és többek között a csapattársa, Charles Leclerc is ezt mondta. Hogy hol kaphatna ülést? Bearman a Ferrari versenyzői akadémiának a tagja, és nem akarják elengedni őt. Tehát a nyilvánvaló jelölt a Ferrari szoros partnere, a Haas lehet.”

„De valószínűleg elég sok csapat fog érdeklődni Bearman iránt a szaúdi teljesítménye után, ezért a Ferrari egyszerűen meg is állapodhat a Williamsszel, a Sauberrel, vagy talán az Alpine-nal” – mondta Benson.

Egyelőre az sem dőlt el, hogy Ausztráliában milyen kategóriában fog indulni Bearman: ha Carlos Sainz indulni tud, akkor a Forma-2-ben lesz jelenése, ha pedig nem, akkor vélhetően ismét Leclerc mellett versenyezhet a Forma-1-ben.

Eközben Gaslyt meglepte az Alpine bejelentése, míg Lawrence Stroll „kerül, amibe kerül” alapon nézett ki egy F1-es pilótát.