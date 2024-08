Bayer: Cunoda számításba fog jönni a Red Bullnál, ha továbbra is így teljesít

A faenzai gárda még júniusban jelentette be, hogy Cunoda 2025-ben is náluk fog versenyezni, az utóbbi hetekben pedig a japán neve nem igazán került szóba Sergio Perez esetlegesen felszabaduló ülésével kapcsolatban.

Idén azonban már nem várható változás a bikások két csapatánál, a következő idény viszont még nincsen kőbe vésve, főleg akkor, ha Perez a folytatásban sem találja meg a formáját. Cunoda a saját elmondása szerint nagyon is képes lenne felvenni a kesztyűt Max Verstappen ellen, és Daniel Ricciardo is úgy gondolja, hogy márkatársa megérett az élmezőnyre.

Bayer most azzal próbálta nyugtatni a kedélyeket, hogy elmondta, a japánnak valóban lehet esélye az első számú alakulatnál, amennyiben továbbra is magas szinten tud teljesíteni. „Van az a német mondás, amelyről Helmut is beszélt: egy fecske nem csinál nyarat. Ez azt jelenti, hogy ha Juki folyamatosan ilyen szinten versenyez, akkor szóba fog jönni a Red Bullnál” – mondta Bayer az Autosport/Motorsport.com-nak.

„Nekünk végső soron pontosan ez a küldetésünk, és ezt a feladatot kaptuk a részvényesektől is. Ha ez azt jelenti, hogy szüksége van még egy szezonra egy nagyon erős Daniel mellett, akkor az is lehetőség. Az is lehet egy opció, hogy úgy ítéljük meg, készen áll. Akkor beszélni fogunk Liammel [Lawson]. Nem kell sietnünk, hiába gondolják azt az emberek, mert minden kártya a kezünkben van.”

Bayer szavaiból tehát az szűrhető le, hogy ha Cunoda az idény második felében is hozza a jó eredményeket, akkor tényleg lehet esélye a Red Bullnál, miközben az ő helyére Lawson érkezhetne a csapathoz. Mindez persze csak elmélet, és tényleg szinte minden azon múlik, mit csinál Perez.

Az RB-t vezető Laurent Mekies eközben „fenomenálisnak” nevezte Cunoda idei előrelépését, és szerinte nagyon is rendben van, hogy a célját a Red Bullhoz való felkerülés jelenti.

„Sok mindenre számítasz valakitől az első és a második idénye között, talán a második és harmadik között. Ilyen fenomenális ugrásra a harmadik és negyedik között viszont nem, szóval igen, gyors. Igen, nyugodtabb lett. Igen, jobban integrálódott a csapatba, jobbak a visszajelzései és remélhetőleg boldog!”

„Komolyra fordítva azonban már a pénteki FP1 elejétől kezdve referenciát szolgáltat, mert csak kimegy és bumm, rögtön ott van. Juki Red Bull-versenyző. Muszáj akarnia a Red Bull ülését. Ha ez nincs meg, az nem lenne jó. Remélem és bízom abban, hogy mindennél jobban akarja azt a futamgyőzelemre képes autót.”

„Próbálunk neki abban is segíteni, hogy ebbe az irányba fejlődjön. Erről szól a dolog. Teljes mértékben elégedett volt azzal, hogy jövőre is nálunk fog vezetni? Igen. Látszik rajta, mennyire ambiciózus, a csapat is az, így nyilván jól működik a közös munka. Segít neki fejlődni, ő pedig igazán lenyűgöző teljesítménnyel viszonozta ezt” – fogalmazott Mekies, aki egy másik interjúban bővebben is beszélt arról, miért hosszabbítottak már a szezon korai pontján Cunodával.