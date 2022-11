Barrichello úgy érzi, Hülkenberg megérdemelné az esélyt a visszatérésre

Eleinte úgy volt, kedden jön a bejelentés, azonban továbbra is várunk arra, hogy kiderüljön, Nico Hülkenberget választja-e a Haas 2023-ban egyik versenyzőjének, hogy az Aston Martin – most már csak volt – harmadik pilótája 2019-es búcsúja után visszatérjen a Forma-1 rajtrácsára Mick Schumacher helyére.

Schumacher esetleges búcsúját sokan érzékenyen fogadnák, annak ellenére, hogy azzal is egyetértenek, hogy Hülkenbergnek helye lenne a sorozatban. Erről beszélt Mick apjának – és Hülkenbergnek - egykori csapattársa, Rubens Barrichello is hétfőn a Sky Sports műsorában: „Őszintén, Hulk szerintem egy nagyszerű versenyző.”

„Ami a leginkább meggyőzött vele kapcsolatban, az 2020-ban volt Silverstone-ban, ahol az utolsó pillanatban kell beugrania. Ha nem vagy folyamatosan egy Forma-1-es autóban, hiába edzel, próbálsz fitt maradni, nem könnyű beleszokni. A mai autókat, amekkora erők hatnak az emberre bennük, nem könnyű kezelni.”

„Ő azonban a semmiből beugrott az autóba és iszonyat gyors volt. Szóval hiába érzek nagyon együtt Mickkel és remélem, megkapja az esélyt egy erősebb autóban, de Hulk megérdemli, hogy visszatérhessen. Még mindig fiatal, de ha megvan benne az akarat, akkor vissza fog tudni térni ő is.”

Jolyon Palmer is egyetért a brazil volt versenyzővel, és egy történetet is mesélt Hülkenbergről: „A nyáron beszéltem Nicóval, akkor azt mondta, nem hiszi, hogy valaha visszatér a rajtrácsra. Aztán jön ez az esély és ilyenkor azért érthető, hogy a Haasnak miért kell tapasztalt pilóta. Lehet, kicsit kemény vagyok Mickkel, de szerintem Hülkenberg készen áll, nagyon motiválja, hogy visszatérhessen és ha valóban előre akarja vinni a csapatot, szerintem sikerülni is fog neki.”

