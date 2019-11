Barrichello szerint az emberek őrültnek gondolják Verstappent

Nem sokan vannak, akik jobban ismerik a Forma-1-et, mint Rubens Barrichello. A 47 esztendős brazil még mindig aktív, de az F1-et 2011 év végén el kellett hagynia. Rubinho szívesen maradt volna a kategóriában, ám nem volt olyan csapat, aki igényt tartott volna a szolgálataira. A fia közben egyre feljebb és feljebb lép a motorsport ranglistáján.

Természetesen Barrichello is jelen volt a Brazil Nagydíjon, ahol igen közelről figyelhette Max Verstappen újabb felemelkedését, először az időmérőn, majd a kaotikus vasárnapi futamon. Rubens, aki 1993 és 2011 között volt tagja a kategóriának, még mindig nagy élvezettel figyeli az eseményeket a Forma-1-ben.

„Max egy agresszív versenyző, akiről az emberek azt gondolják, hogy őrült. Ezzel együtt nagyon szókimondó is. Valóban azt mondja, amit gondol. Az interlagosi hétvégéje pedig tízből tízes volt. Ez pedig egy nagyon kedvelt versenyzővé teszi őt Brazíliában.” - nyilatkozta Barrichello a De Telegraaf lapnak a Brazil Nagydíjat követően.

Jacques Villeneuve, 1997 Forma-1 bajnoka Verstappenről a Sky Italia kérdésére: „Véleményem szerint készen áll arra, hogy világbajnok legyen, de ez nem jelenti azt, hogy nem kell vigyáznia arra, amit mond.” A kanadai-francia világbajnok ezzel elsősorban arra célzott, amikor Verstappen az Amerikai Nagydíjat követően arról beszélt, hogy a Ferrari csalhatott: „Ebben az esetben arról beszélt, amit nem tudhat. Ez volt az egész probléma ezzel a kijelentéssel a részéről.”

Barrichello, aki 2000 és 2005 között Michael Schumacher csapattársa volt a Ferrarinál, röviden kitért Sebastian Vettel és Charles Leclerc incidensére is, ami igen sokba került az olasz alakulatnak, és egy újabb jel volt arra, hogy ezzel a párossal még bőven lehetnek problémái Mattia Binottónak, a maranellói csapatfőnöknek.

„Szerintem a Seb és a Charles közötti esemény egy félreértés volt. Az egyikőjük túl sokat ment balra, míg a másikuk túl sokat jobbra. Valójában ez senki hibája sem volt.” - folytatta Barrichello, aki azonban arra már nem akart kitérni, hogy mi lehet a Ferrari körüli motorhelyzettel, amit az FIA továbbra is legálisnak minősít. Ezzel együtt az új technikai direktívák ellenére is az SF90 gyors maradt az egyenesekben. „Ez már túl politikai, nem akarom kommentálni.”

Barrichello a Hondával is versenyzett a Forma-1-ben, és a japánok az utóbbi időben sok lépést tettek meg előre. Ez olyasvalami, aminek a brazil is örülni tud. A Red Bull-Honda 2020-ban pedig akár bajnok is lehet, különösen Verstappen vezetésével, akinek a sebessége mellett már a kellő tapasztalata is megvan ahhoz, hogy a legjobbakkal harcoljon.

„Ez a Hondával egy jó kombinációnak bizonyult. Nincs kétségem afelől, hogy a Red Bull egy újabb jó autót fog építeni, de az F1-ben minden év más. Mindig az a kérdés, hogy az autó valóban egy bajnoki csomag-e.”