Barrichello: Schumacher jobb volt nálam, de nem tudjuk, hogy mennyivel…

Rubens Barrichello 1993 és 2011 között szerepelt a Forma-1-ben, ezen időszak alatt pedig megfordult a Jordan, a Stewart, a Ferrari, a Honda, a Brawn és a Williams csapatánál. A pályafutása meglehetősen eredményes volt: sokáig ő tartotta a legtöbb nagydíjrészvétel rekordját (Räikkönen bő egy hete vette el tőle a rekordot), a 322 nagydíjrészvétele alatt pedig 11 győzelmet, 68 dobogós helyezést és 14 pole-pozíciót gyűjtött.

Bár a brazil már 48 éves, de továbbra is aktív: idén a brazil Stock Car bajnokságban áll rajthoz, a szezonban eddig 9 versenyen egyszer győzött és kétszer állhatott dobogóra, így a pontverseny ötödik helyén áll. Ráadásul nem ő az egyetlen a családban, aki versenyez: fia, Eduardo a USF2000-es bajnokságban áll rajthoz, jelenleg pedig a második helyen áll a szériában.

A Ferrari korábbi versenyzőjével az argentin La Nacion készített interjút, és számos témában megkérdezték a 11-szeres futamgyőztest, aki bőven tudott miről mesélni.

Barrichellót az interjú során többek között arról is megkérdezték, hogy milyen volt a kapcsolata Michael Schumacherrel – a brazil kiemelte, hogy egy volt közülük, és mindig is tisztelttel bánt vele a német legenda.

The podium: Rubens Barrichello, Michael Schumacher and Eddie Irvine Fotó készítője: Ferrari Media Center

„Jó volt a kapcsolatom Michaellel. Kétségtelen, hogy egy fenomén volt, de én azért voltam ott, hogy kihívást jelentsek neki, hogy megverjem őt. Michael jobb volt nálam, de nem tudjuk, hogy a különbség 51-49 vagy 70-30 százalék volt. Tudom, hogy mire voltam képes, szóval a végső számok nem mindig voltak olyanok, mint amilyennek lenniük kellett volna.”

„De ezt nem is tagadom, nem is vagyok mérges emiatt, nem neheztelek senkire, hiszen Michael mindig is nagyon jól bánt velem, mindig tiszteletteljes volt a kapcsolatunk. Különbözőek voltunk, de elfogadtuk egymást, és a Ferrari céljain osztoztunk, ezeket teljesítettük.”

„A csapatot tekintve Michael egy volt közülünk, nagyon szerette a bajtársiasság pillanatait. A pályán szeretett csendben lenni, csak a vezetésre koncentrálni, a nap végén viszont szívesen beszélgetett velünk egy pohár bor társaságában – szerette ezeket a pillanatokat, nem volt egy nehezen kezelhető személy.”

Mint ismeretes, a hétszeres világbajnok 2013 decemberében síbalesetet szenvedett, azóta pedig nagyon kevés információ lát napvilágot Schumacherről. Korábbi csapattársát megkérdezték, hogy volt-e lehetősége meglátogatni őt.

„Szerettem volna meglátogatni, de nem kaptam rá lehetőséget. A család nagyon zárkózottan kezelte a dolgot, én pedig megértettem ezt és tiszteletben tartom a döntésüket.”

Lewis Hamilton az Eifel Nagydíjon beállította Michael Schumacher 91 futamgyőzelmes rekordját, ennek kapcsán pedig ismét felerősödtek azok a kérdések, hogy mégis ki lehet minden idők legjobb versenyzője – Barrichello így gondolkodik erről a kérdésről:

„Brazil vagyok, és nekem Ayrton Senna jelent mindent. Voltak más kitűnő pilóták is, akik csodákra voltak képesek, mint például Jackie Stewart vagy Michael Schumacher, de nehéz lenne mindenkit összehasonlítani mindenkivel. Hamilton is egy fenomén.”

„Szerintem ha Senna és Alain Prost tulajdonságait kombinálnánk, akkor szinte minden meglenne bennük, amire egy versenyzőnek szüksége van. Mások talán úgy gondolják, hogy a tökéletes versenyzőhöz szükség van valamire Schumachertől, valamire Hamiltontól, és talán szükség van egy Barrichellóra is, hogy beállítsa nekik az autót – így egy nagyon jó versenyző állna össze” – mondta nevetve a brazil.

Rubens Barrichello, Jordan involved in a huge crash Fotó készítője: Photo 4

A hírhedt imolai „fekete hétvégén” Barrichello is óriási balesetet szenvedett, de végül ő – Roland Ratzenbergerrel és Ayrton Sennával ellentétben – szerencsésen megúszta az incidenst. A 48 éves versenyzőt megkérdezték, mennyire emlékszik arra a bizonyos hétvégére.

„Semmire nem emlékszem a balesetemből, és abból is nagyon kevésre emlékszem, hogy mi történt Ayrtonnal Imolában. Gyakorlatilag elvesztettem a memóriámat. 6 percig halott voltam, és az ütközés következtében lenyeltem a nyelvem.”

„Amnéziával tértem vissza Sao Paulóba. Nem emlékszem arra sem, hogy vittem Senna koporsóját. Természetesen láttam a fotókat, láttam, hogy ott voltam, de semmire nem emlékszem belőle.”

