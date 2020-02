Barrichello rajthoz áll az Ausztrál Nagydíj hétvégéjén

A brazil versenyző hosszú időnk át volt tagja a Forma-1 mezőnyének. Ugyan a bajnokságot nem sikerült megnyernie, így sem panaszkodhat. Összesen több mint 320 nagydíjon szerepelt, miközben 11 győzelem, 14 rajtelsőség, 17 leggyorsabb kör és 68 dobogós helyezés került a neve mellé.

A 47 esztendős Rubens Barrichello továbbra is aktív, és teljes munkaidős versenyzői állása van a brazil Stock Car bajnokságban. Rubens még mindig elég versenyképesnek érzi magát, hogy ennyi idősen is aktív legyen, valamint nem múlt el benne a sport iránti szeretet.

A brazil veterán, aki a Ferrarival Michael Schumacher oldalán versenyzett az F1-ben, idén kétszer is rajthoz fog állni az S5000-es szériában. Az egyik ilyen esemény pedig épp az Ausztrál Nagydíjra esik Melbourne-ben.

Mindez azt is jelenti, hogy Barrichello, aki a királykategóriás karrierje alatt 5 dobogós helyezést is szerzett az Albert Parkban, hatalmas közönség előtt gurulhat pályára. A másik fontos bejelentés a részéről, hogy Bathurst-ben is rajthoz fog állni a legendás eseményen, ahol először próbálhatja ki magát a Mount Panorama pályán.

Rubens Barrichello - Stock Car em Interlagos Fotó készítője: Rafael Gagliano - Hyset

Barrichello a Team BRM színeiben vesz részt a két nagy eseményen. A tapasztalt pilóta elmondta, nagyon örül annak, hogy idén kétszer is visszatérhet Ausztráliába, folytatván az S5000-es karrierjét az ország két legnagyobb és legikonikusabb pályáján – az Albert Parkban és Bathurst-ben.

Az ex-F1-es versenyző rendkívül izgatott, hogy újra egy nagydíjhétvégén lendülhet akcióba, mely szerinte nagyszerű reklám lesz a szériának, meggyőzve az embereket arról, hogy a bajnokság milyen nagy vonzerővel is bír.

Barrichello Bathurst-ben novemberben áll majd rajthoz, így bőven lesz ideje felkészülni az eseményre. Az évadnyitó Ausztrál Nagydíj azonban már nincs messze, ami márciusban kerül megrendezésre.

Rubens fia is versenyez, akivel rengeteg időt tölt el, többek között az otthoni szimulátorral. Egy nap talán majd ugyanabban a csapatban fognak versenyezni egy nagyobb eseményen, ami fantasztikus történet lenne.

